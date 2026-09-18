Майже 6 мільярдів доларів на нерухомість: скільки житла українці купили у Польщі

За останні роки українці стали одними з найактивніших покупців житла у Польщі. У 2025 році вони придбали більше житлової площі, ніж усі інші іноземці разом.

Скільки нерухомості українці купили у Польщі за 2020–2025 роки

У 2020–2025 роках громадяни України придбали у Польщі близько 38,5 тисячі об'єктів нерухомості. Загальна вартість цих покупок становила приблизно 5,95 мільярда доларів, розповів 24 Каналу співзасновник FERO Development Віктор Забоєнко.

У 2025 році українці купили 548 тисяч квадратних метрів житла – більше, ніж громадяни всіх інших країн разом. На них припало 54,8% усієї житлової площі, яку придбали іноземні фізичні особи. Для порівняння, громадяни Білорусі купили 191,7 тисячі квадратних метрів.

Зростала й частка українців серед іноземних покупців. Якщо у 2020 році вона становила близько 39%, то у 2025-му – вже 52,5%. Водночас за кількістю покупок на тисячу українців Польща поступається Іспанії.

У 2025 році на тисячу українців у Польщі припадало близько шести покупок, тоді як в Іспанії – 12,5. Тобто польське лідерство пояснюється передусім масштабом української громади та тим, що дедалі більше людей переходять від оренди до власного житла,

– пояснив Віктор Забоєнко.

Середня ціна квадратного метра для українських покупців у 2025 році становила близько 12,5 тисячі злотих, а середня вартість одного об'єкта – приблизно 155 тисяч доларів. Переважно українці купують житло середнього цінового сегмента, а не елітні об'єкти у найдорожчих локаціях.

Як українці купують житло у Польщі в кредит

Значна частина кредитів українців у польських банках припадає на іпотеку. Загалом 184 тисячі громадян України мають кредитні зобов'язання на 13,6 мільярда злотих, а 78% цієї суми становлять іпотечні кредити.

Середній розмір іпотеки українського позичальника – 459 тисяч злотих. Це менше, ніж у громадян Білорусі, де середня сума становить 648 тисяч злотих, та інших іноземців – 652 тисячі.

Українці також рідше прострочують виплати за кредитами. Частка кредитів із простроченням понад 90 днів становить 0,4%, тоді як серед громадян Польщі – 3,3–3,9%, а серед інших іноземців – 11–12%.

Нагадаємо, квартири у Польщі коштують у середньому втричі дорожче, ніж в Україні. Житло площею 30–40 квадратних метрів там оцінювали приблизно у 124 тисячі доларів, тоді як в Україні – у 39 тисяч.