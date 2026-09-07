Чому норвезькі будинки так добре тримають тепло: справа не лише в опаленні

Тепла підлога зовсім не є головним секретом теплих будинків у Норвегії. Тут використовують кілька способів опалення, але насамперед дбають про те, щоб нагріте повітря якомога довше залишалося всередині.

Чим норвежці опалюють будинки

Електричні панельні обігрівачі тривалий час були найпоширенішим способом опалення житла в Норвегії. Їх і зараз часто використовують як одну з базових систем, особливо у приватних будинках, пише NVE.

Водночас одним джерелом тепла норвежці не обмежуються. Електричні обігрівачі можуть поєднувати з дров'яною піччю, яка працює як основне або додаткове опалення. Особливо корисною вона стає під час сильних морозів. Коли піч добре прогріває будинок, електричні прилади можна використовувати менше, а отже, зменшується споживання електроенергії.

У багатоквартирних будинках частіше зустрічається централізоване або водяне опалення. Ще один поширений варіант – теплові насоси. Найчастіше встановлюють системи типу "повітря – повітря", але використовують також "повітря – вода" та геотермальні насоси.

Їхня особливість у тому, що вони не просто перетворюють електроенергію на тепло. Такі системи забирають тепло з навколишнього середовища та передають його в будинок, тому можуть витрачати значно менше електроенергії, ніж звичайні електричні обігрівачі.

Теплу підлогу в Норвегії також встановлюють, однак вона далеко не всюди є основним способом опалення. Тож уявлення, що саме вона допомагає норвезьким оселям залишатися теплими взимку, не зовсім відповідає дійсності.

Як вони зберігають тепло у будинках навіть у морози

Норвежці не лише добре прогрівають будинки, а й намагаються якомога довше зберегти тепло всередині. Саме тому велику увагу приділяють утепленню будівлі та її герметичності.

Якщо стіни, дах та інші частини будинку добре ізольовані, тепло повільніше виходить назовні. Тоді опаленню не потрібно постійно працювати на високій потужності, щоб знову прогрівати приміщення. Воно переважно підтримує вже комфортну температуру.

Важливу роль у збереженні тепла відіграє і вентиляція з рекуперацією. Вона забезпечує приплив свіжого повітря, але не випускає разом із ним усе накопичене тепло.

Під час роботи такої системи тепло з повітря, яке виводиться з будинку, передається свіжому повітрю, що надходить усередину. Завдяки цьому кімнати провітрюються, але температура в них не падає так різко. У поєднанні з якісним утепленням це дозволяє будинку довше залишатися теплим навіть тоді, коли надворі сильний мороз.

Нагадаємо, що точкове утеплення однієї квартири може нашкодити всьому будинку. Через нерівномірне прогрівання стін всередині може накопичуватися волога, що з часом створює умови для появи плісняви.