Новий управитель не скасовує старий договір: чому мешканцям можуть виставити два рахунки

Співвласники багатоквартирного будинку можуть самі обрати, хто відповідатиме за його утримання та ремонти. Але під час зміни управителя важливо правильно припинити старий договір, інакше мешканцям можуть нараховувати плату одразу дві структури.

Хто може управляти будинком і за що відповідає

Управління будинком можуть організувати самі співвласники, ОСББ, приватна управляюча компанія, державна або комунальна служба, розповіла у коментарі РБК-Україна адвокатка Тетяна Даниленко.

Управителем може бути ФОП або юридична особа, з якою співвласники укладають договір. Такий управитель відповідає за утримання спільного майна та прибудинкової території, організацію ремонтів і господарські потреби будинку. Функції управителя також може виконувати житлово-експлуатаційна дільниця.

Якщо мешканці створюють ОСББ, основні рішення вони ухвалюють самостійно. Співвласники визначають розмір внесків, вирішують, які роботи потрібно провести насамперед, та контролюють витрати.

Приватна управляюча компанія натомість займається управлінням і технічним обслуговуванням будинку. Перелік послуг та їхню вартість визначають у договорі. При цьому ОСББ не обов'язково буде дешевшим варіантом: витрати залежать від стану будинку, обсягу необхідних робіт і фінансових можливостей мешканців.

Як змінити управителя або створити ОСББ

Якщо співвласники вирішили перейти до іншого управителя, старий договір не припиняється автоматично. Його потрібно розірвати окремо, інакше мешканці можуть отримати рахунки і від попереднього, і від нового управителя.

На зборах співвласники мають обрати нового управителя, погодити тариф та умови договору, визначити людину, яка його підпише, а також ухвалити рішення про припинення попереднього договору.

Створити ОСББ можуть лише власники квартир і нежитлових приміщень. Ініціативна група має складатися щонайменше з трьох співвласників. У новобудові установчі збори можна проводити після того, як право власності зареєстровано на квартири та нежитлові приміщення, площа яких становить понад половину загальної площі будинку.

Після створення ОСББ попередньому балансоутримувачу або управителю потрібно надіслати письмову вимогу про передачу документації. Краще зробити це рекомендованим листом із повідомленням про вручення та описом вкладення, щоб у разі спору мати підтвердження звернення.

Документи мають передати протягом 30 календарних днів. Якщо їх втрачено, попередній балансоутримувач, забудовник або управитель повинен відновити документацію власним коштом і передати ОСББ протягом 6 місяців. Якщо документи не передадуть, ОСББ може звернутися до суду.

Нагадаємо, точкове утеплення однієї квартири може нашкодити всьому будинку. Через нерівномірне прогрівання стін всередині може накопичуватися волога та з'являтися пліснява.