Квартиру у спільній власності не так просто продати: що може заблокувати угоду

Відсутність згоди хоча б одного співвласника може унеможливити продаж спільного житла. Перед посвідченням угоди нотаріус перевіряє документи на нерухомість, права подружжя та дітей, а також наявність усіх необхідних дозволів.

Хто володіє житлом у спільній власності і як його продати

Спільна сумісна власність означає, що квартира або будинок належать одразу кільком людям, але частки кожного офіційно не визначені, пише Міністерство юстиції.

Навіть якщо квартиру оформили лише на одного з подружжя, другий співвласник усе одно має повні права на нерухомість. Саме тому під час продажу нотаріус обов'язково вимагатиме письмову згоду чоловіка або дружини.

У 2026 році нотаріуси під час посвідчення угод ретельно перевіряють дату придбання житла, факт перебування у шлюбі та наявність шлюбного договору. Також з'ясовують інформацію про арешти, судові спори й права дітей або недієздатних осіб.

Для оформлення угоди продавцю потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує право власності. У 2026 році таким підтвердженням є запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Якщо один із власників виїхав за кордон і не має доступу до документів, це не дає іншим співвласникам додаткових переваг. Укласти договір купівлі-продажу без його офіційної участі або письмової згоди неможливо.

Для укладення договору купівлі-продажу всі співвласники мають або особисто з'явитися до нотаріуса, або надати належним чином оформлену довіреність,

– пояснив юрист Євген Корнійчук.

Чи можна поділити житло між співвласниками

Власники можуть не лише продати квартиру, а й офіційно поділити її між собою. Найпростіший шлях – укласти договір про поділ майна за взаємною згодою, а в разі конфлікту суперечку вирішують через суд.

У деяких випадках нерухомість можна виділити в натурі, тобто фактично перетворити один об'єкт на два окремі. Такий варіант переважно можливий для приватних будинків з окремими входами та комунікаціями, тоді як для квартир у багатоповерхівках це майже недоступно.

Після поділу кожен власник отримує окремий об'єкт нерухомості або чітко визначену частку. Тоді людина може самостійно розпоряджатися майном: продавати його, дарувати або передавати у спадок.

Які права має кожний співвласник до поділу

До офіційного поділу кожен співвласник має право користуватися всім житлом, а не лише окремою кімнатою. Людина володіє часткою права на весь об'єкт нерухомості. Усі питання щодо користування, ремонту, сплати комунальних послуг чи продажу квартири співвласники мають вирішувати спільно. Через відмову однієї зі сторін погоджувати поділ конфлікти нерідко тривають роками.

У такій ситуації власники можуть звернутися до суду, щоб визначити порядок користування житлом або офіційно поділити майно. Рішення суду встановлює для кожного співвласника чіткі межі та права.

Нагадаємо, українське законодавство дозволяє продати власну частку навіть без згоди інших співвласників. Для цього спочатку потрібно офіційно визначити свою частку через нотаріуса або суд, перетворивши спільну сумісну власність на спільну часткову. Інші співвласники мають переважне право на купівлю цієї частки, тому продавець зобов'язаний письмово повідомити їх про продаж із зазначенням ціни.