Виписати людину з квартири без її згоди: у яких випадках це можливо

Власники житла в Україні тепер можуть зняти повнолітню особу з реєстрації місця проживання без її відома та згоди. Для цього достатньо подати відповідну заяву до Центру надання адміністративних послуг за умови виконання кількох вимог.

Які умови дозволяють зняти людину з реєстрації без її згоди

Для зняття особи з реєстрації через Центр надання адміністративних послуг власник помешкання має відповідати чітким критеріям. Зокрема, необхідно бути єдиним власником нерухомості, а людина, яку виписують, повинна бути повнолітньою, пише Дія.

Зараз власник нерухомості може "виписати" з квартири чи будинку осіб, які не вписані у документи про право власності без їхньої згоди та рішення суду,

– зазначила адвокат Тетяна Даниленко.

Для подачі заяви власнику знадобляться паспорт, документ про право власності на житло, заява та квитанція про сплату адміністративного збору.

Коли адміністративна виписка неможлива

Адміністративний порядок зняття з реєстрації застосовується не завжди. Якщо житло перебуває у спільній власності, для проведення процедури знадобиться згода абсолютно всіх співвласників.

Крім того, закон суворо забороняє залишати дитину без реєстрації, тому неповнолітніх не можна виписати без одночасної реєстрації за новою адресою та згоди обох батьків чи рішення суду. Особа також може зберегти реєстрацію, якщо має законні підстави для проживання або бере участь у сплаті комунальних платежів.

Що робити у разі відмови або спору

Якщо ЦНАП відмовляє у знятті з реєстрації або особа не згодна виписуватися, власник житла може звернутися до суду з позовом про визнання особи такою, що втратила право користування житлом.

У судовому порядку знадобляться докази відсутності фактичного проживання, розлучення, тривалої відсутності без участі у сплаті комунальних послуг або наявності іншого місця проживання.

Основні правові підстави для зняття з реєстрації

Закон визнає кілька підстав для зняття з реєстрації місця проживання. Це добровільне звернення особи, рішення власника, судове рішення або інші випадки, передбачені законодавством, наприклад смерть. Перед подачею заяви до ЦНАПу власникові варто переконатися у відсутності юридичних перешкод та за потреби звернутися за юридичною консультацією.

Нагадаємо, людина може бути зареєстрована у квартирі багато років, але це не робить її власником або співвласником житла. Водночас право користуватися квартирою може виникати окремо від права власності.