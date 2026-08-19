При каких условиях можно снять человека с регистрации без его согласия

Для снятия лица с регистрации через Центр предоставления административных услуг владелец жилья должен соответствовать четким критериям. В частности, необходимо быть единственным владельцем недвижимости, а человек, которого выписывают, должен быть совершеннолетним, пишет Дия.

Сейчас владелец недвижимости может "выписать" из квартиры или дома лиц, не указанных в документах о праве собственности, без их согласия и решения суда,

– отметила адвокат Татьяна Даниленко.

Для подачи заявления владельцу понадобятся паспорт, документ о праве собственности на жилье, заявление и квитанция об уплате административного сбора.

Когда административная выписка невозможна

Административный порядок снятия с регистрации применяется не всегда. Если жилье находится в совместной собственности, для проведения процедуры потребуется согласие абсолютно всех совладельцев.

Кроме того, закон строго запрещает оставлять ребенка без регистрации, поэтому несовершеннолетних нельзя выписать без одновременной регистрации по новому адресу и согласия обоих родителей или решения суда. Лицо также может сохранить регистрацию, если имеет законные основания для проживания или участвует в оплате коммунальных платежей.

Что делать в случае отказа или спора

Если ЦПАУ отказывает в снятии с регистрации или лицо не согласно выписываться, владелец жилья может обратиться в суд с иском о признании лица утратившим право пользования жильем.

В судебном порядке потребуются доказательства отсутствия фактического проживания, развода, длительного отсутствия без участия в оплате коммунальных услуг или наличия другого места проживания.

Основные правовые основания для снятия с регистрации

Закон признает несколько оснований для снятия с регистрации места проживания. Это добровольное обращение лица, решение собственника, судебное решение или другие случаи, предусмотренные законодательством, например смерть. Перед подачей заявления в ЦПАУ владельцу следует убедиться в отсутствии юридических препятствий и, при необходимости, обратиться за юридической консультацией.

Напомним, человек может быть зарегистрирован в квартире много лет, но это не делает его собственником или совладельцем жилья. В то же время право пользоваться квартирой может возникать отдельно от права собственности.