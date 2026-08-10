Какие права дает регистрация по месту жительства

Человек может быть зарегистрирован в квартире много лет, но это не делает его владельцем или совладельцем жилья. Сама по себе регистрация не дает доли в недвижимости, рассказала в комментарии РБК-Украина юрист ЮК "Приходько и партнеры" Татьяна Тернавская.

Стать собственником жилья можно на других основаниях. В частности, квартиру можно приобрести, получить в подарок или по наследству, приватизировать или приобрести право на нее по решению суда. Установить, кому принадлежит жилье и какие доли имеют совладельцы, можно по правоустанавливающим документам и данным Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Поэтому зарегистрированный в квартире человек, не являющийся ее собственником, не может самостоятельно распоряжаться недвижимостью. Он не имеет права продать жилье, подарить его, обменять или передать в ипотеку.

В то же время право пользоваться квартирой может возникать отдельно от права собственности. Например, основанием для проживания может быть договор или решение суда. Однако сама прописка такого права автоматически не создает.

Может ли собственник выписать зарегистрированного человека

Владелец частного жилья при определенных условиях может обратиться в орган регистрации и снять совершеннолетнего человека с зарегистрированного места жительства. В то же время наличие прописки само по себе не определяет, имеет ли человек отдельное право пользоваться квартирой.

Снятие с регистрации не всегда прекращает другие права человека на жилье. Если между сторонами возник спор относительно права пользования квартирой, его можно решать отдельно, в частности в суде.

Основанием для проживания могут служить договор аренды, решение суда, ордер или другие документы. Если таких документов нет, в определенных законом случаях для регистрации требуется согласие собственника или совладельцев.

Напомним, что регистрация другого человека в квартире может создать для собственника дополнительные трудности, в частности при продаже жилья. Особенно это касается случаев, когда прописаны несовершеннолетние или между жильцом и собственником возникает спор относительно пользования квартирой.