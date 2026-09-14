Квартири подорожчали з 17 до майже 50 тисяч доларів: у якому місті ціни зросли найбільше

За сім років ціни на однокімнатні квартири в українських містах змінилися дуже нерівномірно. В одних обласних центрах житло подорожчало більш ніж удвічі, тоді як в інших зараз коштує дешевше, ніж ще до пандемії.

Де квартири подорожчали більш ніж удвічі

За даними OLX Нерухомість, найбільше за сім років медіанна вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку зросла в Івано-Франківську. У серпні 2019 року таке житло коштувало в середньому 17,2 тисячі доларів, а у серпні 2026-го – майже 50 тисяч.

На другому місці опинився Ужгород, де ціна за цей період зросла з 33,7 до близько 77 тисяч доларів. У Кропивницькому однокімнатні квартири подорожчали з 15 до 31,5 тисячі доларів, а у Чернівцях – з 29 до 60 тисяч доларів.

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Серед міст із найбільшим зростанням переважають обласні центри заходу України. Керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук пояснює таку різницю зокрема безпековою ситуацією після 2022 року.

Тобто за останні роки географія ринку фактично переписалася під впливом безпекових ризиків і пов'язаних із ними змін попиту,

– зазначила експертка.

Як змінилися ціни у Києві та інших обласних центрах

Майже вдвічі за сім років подорожчали однокімнатні квартири у Рівному, Тернополі та Луцьку. У Рівному медіанна ціна зросла з 28 до 55 тисяч доларів, у Тернополі – з 26,5 до 51,8 тисячі, а в Луцьку – з 31 до 60 тисяч доларів. У Житомирі квартири подорожчали з 27,5 до 51 тисячі доларів, у Львові – з 42 до 76,4 тисячі, а у Вінниці – з 32,5 до 59 тисяч доларів.

Помітно піднялася вартість житла і в Хмельницькому – з 26,5 до 44,5 тисячі доларів. У Черкасах медіанна ціна зросла з 31 до 48 тисяч, а у Чернігові – з 22,5 до 34 тисяч доларів.

Помірніше зросли ціни у Полтаві, Києві, Одесі та Дніпрі. У Полтаві однокімнатні квартири подорожчали з 26,7 до 39,5 тисячі доларів, у Києві – з 50,8 до 72 тисяч, в Одесі – з 36,8 до 50 тисяч, а в Дніпрі – з 25 до 31,5 тисячі доларів.

У яких містах житло стало дешевшим, ніж у 2019 році

У п'яти обласних центрах медіанна ціна однокімнатної квартири в доларах зараз нижча, ніж у серпні 2019 року. Найбільше житло подешевшало у Миколаєві, де за сім років його медіанна вартість знизилася з 29,3 до 20 тисяч доларів.

У Харкові ціна однокімнатної квартири зменшилася з 35,4 до 25 тисяч доларів, а у Запоріжжі – з 22,05 до майже 16 тисяч. У Сумах таке житло у 2019 році коштувало в середньому 27 тисяч доларів, а зараз – 23,8 тисячі. У Херсоні медіанна ціна за цей час знизилася з 13 до 12 тисяч доларів.

Переважно це обласні центри, розташовані ближче до зони бойових дій або територій із підвищеними безпековими ризиками, через що попит на житло й ціни там знижуються.