Українці змінюють вимоги до житла перед зимою: чим готові поступитися заради автономності

Перед зимою українці готові поступитися частиною звичних вимог до житла заради більшої автономності. Водночас ціна залишається одним із головних обмежень.

Що українці вважають важливим у житлі перед зимою

За даними опитування OLX Нерухомість для 24 Каналу, перед зимою найчастіше називали автономне опалення – воно важливе для 59% респондентів. Резервне електропостачання має значення для 47%, а стабільний зв'язок та інтернет – для 46%.

Українці також зважають на те, скільки коштуватиме утримання житла і наскільки добре воно зберігає тепло. Низькі витрати важливі для 34% опитаних, хороша теплоізоляція – для 31%, а ще 30% звертають увагу на резервне водопостачання, наприклад свердловину чи накопичувальний бак.

Можливість обігрівати оселю дровами, вугіллям або іншим альтернативним способом враховують 26% респондентів, стільки ж – наявність укриття в будинку або поруч.

Для 25% важлива інфраструктура поблизу, для 16% – робота ліфта або можливість жити на нижньому поверсі, а для 13% – близькість громадського транспорту чи метро.

Як українці готують житло до можливих відключень

Понад половина респондентів не вважають своє нинішнє житло достатньо підготовленим до перебоїв зі світлом, теплом або водою. Так його оцінили 50,5% опитаних, тоді як 37,3% назвали помешкання скоріше або повністю готовим.

Найчастіше українці запасаються джерелами електроенергії: 47% уже мають генератор чи зарядну станцію або планують його придбати. Ще 40% готують запас їжі, 36% – води, а частина утеплює вікна, двері та стіни або готує альтернативне опалення і паливо. Водночас 19% нічого додатково до зими не робили й не планують.

Платити більше за житло, краще підготовлене до перебоїв, готові 34% респондентів. Натомість 46% не хочуть переплачувати, ще 20% не визначилися, а серед тих, хто допускає додаткові витрати, найчастіше йдеться про 10–20% понад нинішню вартість оренди або утримання.

Це говорить про певний розрив між тим, якого житла хочуть українці, і тим, скільки вони готові за нього платити. Автономність дедалі більше сприймається як важлива перевага, однак ціна житла залишається одним із ключових обмежень,

– коментує керівниця з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

Заради більшої автономності частина українців готова змінити й інші вимоги до помешкання. 51% можуть погодитися на меншу площу, 40% – на житло далі від центру, 39% – поступитися якістю ремонту, а 37% – обійтися без додаткової кімнати. Дехто також готовий обрати менш зручний район або житло з меншою кількістю інфраструктури поруч, тоді як лише 5% не готові поступатися іншими характеристиками.

Нагадаємо, у 2026 році оренда енергонезалежного будинку на Київщині може коштувати від 35 тисяч до кількох сотень тисяч гривень на місяць. Найдорожче обійдуться великі автономні будинки у престижних передмістях.