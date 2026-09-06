Без цих документів квартиру не продати: що треба підготувати власнику

Для продажу квартири одного документа про право власності недостатньо. Без техпаспорта, витягу з реєстру та інших обов'язкових документів угоду оформити не вдасться.

Які документи потрібні для продажу квартири

Продавцю насамперед знадобляться паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, технічний паспорт на квартиру та витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, пише 24 Канал.

У техпаспорті зазначають основні характеристики житла – його площу, планування та інформацію про можливі перепланування. За витягом із реєстру можна перевірити, кому належить квартира та чи немає на ній обтяжень.

Також потрібен документ, який підтверджує, як квартира перейшла у власність продавця. Це може бути договір купівлі-продажу або обміну, свідоцтво про право власності чи спадщину, договір довічного утримання, спадковий договір або рішення суду про визнання чи встановлення права власності.

Водночас самого паперового документа може бути недостатньо. Інформація про право власності має бути внесена до державного реєстру. Перед оформленням угоди нотаріус звіряє документи з даними реєстру та перевіряє, чи немає обмежень для продажу.

Коли для продажу квартири потрібна згода інших власників

Якщо квартира належить кільком людям, продати її без участі інших співвласників не вийде. Кожен із них має надати паспорт і податковий номер та погодитися на угоду. Якщо хтось не може бути присутнім особисто, він може оформити нотаріально посвідчену довіреність на представника.

Якщо продають лише частку квартири, спершу її мають право купити інші співвласники. Їх потрібно письмово повідомити про продаж, вказавши ціну та умови. Якщо вони не скористаються цим правом у встановлений строк, частку можна продати іншому покупцеві.

Окремий нюанс стосується житла, придбаного під час шлюбу. Після розлучення така квартира автоматично не стає особистою власністю когось із подружжя – спільною вона залишається до офіційного поділу. Під час поділу суд може враховувати наявність дітей, внесок кожного з подружжя в сім'ю та витрати на утримання квартири.

Нагадаємо, навіть після купівлі квартири новий власник може зіткнутися з проблемами через борги продавця. Якщо кредитор оскаржить договір і суд визнає продаж недійсним, покупець ризикує втратити придбане житло.