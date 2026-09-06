Какие документы необходимы для продажи квартиры
Продавцу, прежде всего, понадобятся паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, технический паспорт на квартиру и выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, пишет 24 Канал.
В техпаспорте указываются основные характеристики жилья – его площадь, планировка и информация о возможных перепланировках. По выписке из реестра можно проверить, кому принадлежит квартира и нет ли на ней обременений.
Также необходим документ, подтверждающий, как квартира перешла в собственность продавца. Это может быть договор купли-продажи или обмена, свидетельство о праве собственности или наследстве, договор пожизненного содержания, наследственный договор или решение суда о признании или установлении права собственности.
В то же время одного бумажного документа может быть недостаточно. Информация о праве собственности должна быть внесена в государственный реестр. Перед оформлением сделки нотариус сверяет документы с данными реестра и проверяет, нет ли ограничений на продажу.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Когда для продажи квартиры требуется согласие других собственников
Если квартира принадлежит нескольким людям, продать ее без участия других совладельцев не получится. Каждый из них должен предоставить паспорт и налоговый номер, а также дать согласие на сделку. Если кто-то не может присутствовать лично, он может оформить нотариально заверенную доверенность на представителя.
Если продается только доля квартиры, в первую очередь право на ее покупку имеют другие совладельцы. Их необходимо письменно уведомить о продаже, указав цену и условия. Если они не воспользуются этим правом в установленный срок, долю можно продать другому покупателю.
Отдельный нюанс касается жилья, приобретенного во время брака. После развода такая квартира автоматически не становится личной собственностью кого-либо из супругов – она остается совместной до официального раздела. При разделе имущества суд может учитывать наличие детей, вклад каждого из супругов в семью и расходы на содержание квартиры.
Напомним, даже после покупки квартиры новый владелец может столкнуться с проблемами из-за долгов продавца. Если кредитор оспорит договор и суд признает продажу недействительной, покупатель рискует потерять приобретенное жилье.