Какие документы необходимы для продажи квартиры

Продавцу, прежде всего, понадобятся паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, технический паспорт на квартиру и выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, пишет 24 Канал.

В техпаспорте указываются основные характеристики жилья – его площадь, планировка и информация о возможных перепланировках. По выписке из реестра можно проверить, кому принадлежит квартира и нет ли на ней обременений.

Также необходим документ, подтверждающий, как квартира перешла в собственность продавца. Это может быть договор купли-продажи или обмена, свидетельство о праве собственности или наследстве, договор пожизненного содержания, наследственный договор или решение суда о признании или установлении права собственности.

В то же время одного бумажного документа может быть недостаточно. Информация о праве собственности должна быть внесена в государственный реестр. Перед оформлением сделки нотариус сверяет документы с данными реестра и проверяет, нет ли ограничений на продажу.

Когда для продажи квартиры требуется согласие других собственников

Если квартира принадлежит нескольким людям, продать ее без участия других совладельцев не получится. Каждый из них должен предоставить паспорт и налоговый номер, а также дать согласие на сделку. Если кто-то не может присутствовать лично, он может оформить нотариально заверенную доверенность на представителя.

Если продается только доля квартиры, в первую очередь право на ее покупку имеют другие совладельцы. Их необходимо письменно уведомить о продаже, указав цену и условия. Если они не воспользуются этим правом в установленный срок, долю можно продать другому покупателю.

Отдельный нюанс касается жилья, приобретенного во время брака. После развода такая квартира автоматически не становится личной собственностью кого-либо из супругов – она остается совместной до официального раздела. При разделе имущества суд может учитывать наличие детей, вклад каждого из супругов в семью и расходы на содержание квартиры.

Напомним, даже после покупки квартиры новый владелец может столкнуться с проблемами из-за долгов продавца. Если кредитор оспорит договор и суд признает продажу недействительной, покупатель рискует потерять приобретенное жилье.