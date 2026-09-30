Держава компенсує 70% першого внеску: як ВПО купити житло за "єОселею"

ВПО можуть отримати додаткову компенсацію на купівлю житла за програмою "єОселя". За певних умов держава компенсує 70% першого внеску та частину виплат за кредитом.

Як ВПО можуть купити житло з допомогою держави

Для внутрішньо переміщених осіб діє окремий механізм підтримки за постановою №998. Він доповнює основні умови "єОселі" та передбачає додаткову компенсацію для позичальників зі статусом ВПО, пише Укрфінжитло.

Важливо звернутися по компенсацію ще до того, як банк видасть кредит. Заяву подають безпосередньо в банку, через який оформлюють "єОселю". Якщо банк уже видав кредит, отримати цю додаткову компенсацію пізніше не можна.

Держава компенсує 70% першого внеску, однак сума такої допомоги не може перевищувати 30% вартості житла. Крім того, протягом першого року можна отримувати компенсацію 70% щомісячних платежів за кредитом і відсотками. Максимальна сума такої компенсації за перший рік – 150 тисяч гривень.

Окремо передбачена компенсація супутніх витрат під час оформлення угоди. На це можна отримати до 40 тисяч гривень.

Претендувати на таку підтримку можуть ВПО з чинною довідкою, які відповідають вимогам програми "єОселя". Для отримання додаткової компенсації також перевіряють, чи має людина інше житло у власності та чи відчужувала нерухомість протягом останніх 36 місяців.

Водночас знищене житло, а також нерухомість на тимчасово окупованих територіях і в районах активних бойових дій не враховують. Це означає, що наявність такого об'єкта сама по собі не позбавляє права на підтримку.

Окремі вимоги діють і для житла, яке можна придбати за програмою. Його вартість має бути не більш як 2 мільйони гривень, а для ВПО допустимий вік нерухомості становить до 20 років.

Нагадаємо, перший внесок за "єОселею" суттєво відрізняється залежно від міста. Для найдешевшої однокімнатної квартири він становить від 165 тисяч гривень у Запоріжжі до 637 тисяч гривень у Львові.