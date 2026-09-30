Как ВПЛ могут приобрести жилье при поддержке государства

Для внутренне перемещенных лиц действует отдельный механизм поддержки в соответствии с постановлением № 998. Он дополняет основные условия "еОсели" и предусматривает дополнительную компенсацию для заемщиков со статусом ВПЛ, пишет "Укрфинжитло".

Важно обратиться за компенсацией еще до того, как банк выдаст кредит. Заявление подают непосредственно в банк, через который оформляют "еОселю". Если банк уже выдал кредит, получить эту дополнительную компенсацию позже невозможно.

Государство компенсирует 70% первого взноса, однако сумма такой помощи не может превышать 30% стоимости жилья. Кроме того, в течение первого года можно получать компенсацию в размере 70% ежемесячных платежей по кредиту и процентам. Максимальная сумма такой компенсации за первый год – 150 тысяч гривен.

Отдельно предусмотрена компенсация сопутствующих расходов при оформлении сделки. На это можно получить до 40 тысяч гривен.

Претендовать на такую поддержку могут ВПЛ с действующей справкой, которые соответствуют требованиям программы "еОселя". Для получения дополнительной компенсации также проверяют, есть ли у человека другое жилье в собственности и отчуждала ли она недвижимость в течение последних 36 месяцев.

В то же время уничтоженное жилье, а также недвижимость на временно оккупированных территориях и в районах активных боевых действий не учитываются. Это означает, что наличие такого объекта само по себе не лишает права на поддержку.

Отдельные требования действуют и в отношении жилья, которое можно приобрести в рамках программы. Его стоимость не должна превышать 2 миллиона гривен, а для ВПЛ допустимый возраст недвижимости составляет до 20 лет.

Напомним, Первый взнос по программе "еОселя" существенно различается в зависимости от города. Для самой дешевой однокомнатной квартиры он составляет от 165 тысяч гривен в Запорожье до 637 тысяч гривен во Львове.