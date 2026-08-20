Сертифікати єВідновлення можна буде використати для іпотеки: у Раді готують зміни

У Верховній Раді підготували законопроєкт про суттєве розширення програми "єВідновлення" для українців, які втратили житло або живуть у прифронтових зонах. За новими правилами, житлові сертифікати дозволять використовувати для погашення іпотеки, а майно у зруйнованих громадах прирівняють до знищеного.

Як можна буде погасити іпотеку та які нові права отримають прифронтові громади

Як розповіла голова комітету ВР з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олена Шуляк, профільний економічний комітет уже підготував відповідний законопроєкт до розгляду у сесійній залі.

Головна зміна полягає у можливості поєднувати державні житлові програми "єОселя" та "єВідновлення". Громадяни отримають право використовувати сертифікат для погашення вже наявної заборгованості за іпотечним кредитом або як внесок під час оформлення нової позики на житло.

Окрім цього, проєкт закону вводить поняття території, непридатної для життєдіяльності. Це стосується прифронтових громад Сумщини та Харківщини, де через зруйновану інфраструктуру люди не можуть нормально жити, навіть якщо їхній будинок формально лишився цілим. Таке житло офіційно прирівняють до знищеного, що дозволить власникам претендувати на повноцінні компенсації.

Як дистанційне обстеження зробить роботу місцевих комісій прозорішою

Якщо знищена ціла вулиця або квартал, комісія не повинна витрачати час на оформлення окремого акта обстеження для кожного будинку. Має бути можливість зафіксувати руйнування всієї вулиці без додаткового підтвердження щодо кожного окремого об'єкта,

– пояснила Олена Шуляк.

Аби прискорити виплати, місцевим комісіям дозволять спиратися на супутникові знімки та інші дистанційні дані при фіксації масштабних руйнувань. Також місцеву владу зобов'яжуть оприлюднювати на своїх сайтах склад комісій та розклад прийому, аби процедура стала прозорішою та відповідала 30-денному терміну розгляду заяв.

Яку допомогу отримають жителі тимчасово окупованих територій

Окрему увагу в парламенті приділяють компенсаціям за житло на тимчасово окупованих територіях. Нині для переселенців діє урядова програма житлових ваучерів на 2 мільйони гривень, якою першочергово скористалися 3 273 учасники бойових дій, однак кількість заявок значно перевищує наявний ресурс.

Для розширення цієї програми та охоплення більшої кількості родин уряд планує залучати додаткове фінансування від міжнародних партнерів, зокрема Світового банку та Банку розвитку Ради Європи.