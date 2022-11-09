Чи здобули демократи більшість: хто перемагає на проміжних виборах у Сенат

Упродовж дня у вівторок, 8 листопада, відбувалися вибори в США до двох палат парламенту. Соціологія перед голосуванням показувала, що демократи можуть втратити більшість у Сенаті та це відіб'ється на підтримці України.

Ситуація у Сполучених Штатах останні місяці була напружена. Усі очікували проміжних виборів, які б мали засвідчити чи навпаки заперечити підтримку громадянами курсу чинного президента Джозефа Байдена.

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Який тепер склад Сенату

Варто зазначити, що підрахунок голосів ще триває. Однак попередні результати показують майже рівні шанси і для демократів, і для республіканців. Ймовірно демократи зможуть уникнути "розгромних" результатів виборів, яких дехто в партії побоювався, зважаючи на падіння рейтингу Байдена та розчарування виборців через інфляцію.

Станом на 9 листопада, 8:00 (за Києвом) результати розподілилися практично рівномірно – 47 місць у Сенаті отримали демократи, тоді як республіканці здобули 46.



Попередні результати виборів до Сенату США / Фото NBC News

Першим важливим результатом виборчої ночі є обрання губернатора Флориди Рона Десантіса на новий термін (він очолював штат з 2019 року). Десантіс має здобути перемогу, також збереже свій мандат республіканський сенатор Марко Рубіо. Результати голосування у цьому штаті можуть стати визначальними для долі Палати представників.

Що таке Сенат Це одна з двох палат парламенту США. Кожен штат в Сенаті представляють по двоє депутатів – їх обирають що шість років у шаховому порядку. Тобто 100 сенаторів представляють 50 штатів – цьогоріч на виборах обирають 33 або 34 депутатів.

Джерело: Вікіпедія

Як більшість республіканців у Сенаті вплине на підтримку України

На проміжних виборах до Конгресу США сенатор-республіканець Рендал Говард Пол переміг у штаті Кентуккі та продовжить своє представництво в Сенаті. У травні він заблокував законопроект щодо надання Україні пакету військової допомоги.

Зауважимо, що у пріоритетах республіканців – релігійні права, пропозиція національної заборони на аборти після 15 тижнів вагітності, боротьба зі злочинністю, інфляція та податки. У Республіканській партії також зосереджені на питаннях нелегальних мігрантів. Вони продовжують політику Дональда Трампа, фокусуючи увагу на нелегальних мігрантах, які прибувають через кордон у США. Багато з республіканців кажуть: ось це реальна загроза, а не те, що Росія напала на Україну.

Опитування Pew Research Center показало, що дедалі більше американців вважає, що США надають забагато допомоги Україні. У березні такої думки дотримувалися 7% громадян, а у вересні їх вже було 20%. А серед прихильників Республіканської партії таку думку підтримують 32% виборців.

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