Ринок праці за кордоном став ще складнішим: Україна хоче повернути трудових мігрантів додому

Для того, аби повернути трудових мігрантів додому, уряд навіть подав законопроект про грантову підтримку. Він передбачає виділення на розвиток власної справи заробітчанам до 150 тис. грн.

І хоч депутати ще не поспішають розглядати цей законопроєкт, ринок праці в Україні вже поступово оживає та потребує працівників, адже лише з початку року кількість вакансій збільшилась вдвічі, повідомляють кадрові агентства.

Тим часом все більше українців стикаються з неприємними ситуаціями працевлаштування та роботи закордоном. Люди вірять рекламі, яка обіцяє гарний заробіток в країнах ЄС чи США. Проте далеко не завжди привабливі перспективи з оголошень відповідають дійсності, а заробітчани часто підписують угоди, в яких не прописані зобов'язання роботодавців.

"Ринок праці за кордом став складнішим, доводиться стикатися з більшою бюрократією, з більшими видатками. Ситуація зараз змінюється, адже в Україні стали платити трохи більше, рівень доходів в Україні підвищується. Не так швидко, як хотілося б, але підвищується", – пояснив Сергій Марченко.

За різними підрахунками, на заробітках за кордоном перебувають від трьох до п'яти мільйонів українських мігрантів. Такі цифри озвучила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

Торік Польща видала українцям 1 млн 800 тисяч запрошень на роботу. Приблизно така сама кількість запрошень була і в попередні два роки.

"Але там немає умов, немає гарантії оплати за працю. Але люди підписують документи. Я ж їм пояснюю, що цей документ зобов'язує вас виконати певні обов'язки, але ви не маєте права отримати гроші. Але вони кажуть: А що робити? Мені пообіцяли, я своєму знайомому вірю. А після того, як він виконав певну роботу, треба вже повертатися додому. І там 30-50 % від заробітної платні віддають і все", – розповів правозахисник Едуард Багіров.

Коли люди опиняються у пастці, то бояться скаржитись, бо тоді потраплять у чорний список роботодавців за кордоном.

"За останній рік таких підписів у контрактах, де немає умови гарантії оплати праці, збільшилась на третину і навіть більше. Зарплати наших співгромадян були найбільш мінімальними. А більшість громадян останній рік навіть не отримують мінімальну платню", – зазначив Едуард Багіров.

Часто виїзд за кордон на заробітки з метою покращити матеріальне становище родини навпаки створює нові проблеми. Адже тривалий від'їзд і розлука послаблює емоційний зв'язок, а відтак псуються стосунки у середині сім'ї.

"Пережити можуть, але зміцнити – ніколи. Швидше за все такі відносини будуть зруйновані. У дітей завжди формується комплекс провини. Вони себе почувають винними та покинутими", – пояснила психолог Наталія Кухтіна.

Попри неприємний досвід та наслідки, трудова міграція стала набувати загрозливих масштабів, а наш бізнес потребує кваліфікованих кадрів. Тож експерти переконані, що влада та бізнес мають зробити все, аби українці підіймали економіку нашої держави, а не збагачували казну інших країн.