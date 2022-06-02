Росія хоче провести "референдум" на Запоріжжя та перенести "столицю" до Мелітополя

Російські загарбники не збираються відмовлятися від своєї мети та окупації південної частини України, яка зараз перебуває від їх тимачсовим контролем. При цьому Путін не розглядає варіантів відходу з Херсонщини та Запоріжжя через будь-які договори.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, окупанти продовжують концентруватися на виконанні забаганок кремлівського диктатора та намагаються закріпитися на Херсонщині і просунутися вглиб Запоріжжя. При цьому у Кремлі вже погодилися з тим, що захопити другий обласний центр під час цієї кампанії їм не вдасться.

Дивіться також Їм нічого втрачати: Росія частково втрачає контроль над мобілізованими на Донбасі

Відмовлятися ж від ідей оголосити про анексію Півдня України Путін не збирається. Принаймні до того моменту, доки його військові контролюють ці території.

Мелітополь хочуть зробити "столицею"

Як стверджують в українських спецслужбах, російські загарбники продовжують посилювати свої позиції як на Запоріжжі, так і на Херсонщині.

ФСБшники, росгвардійці та військовослужбовці контролюють міста, проводять у них зачистку та намагаються набрати колаборантів як у "міліцію", так і в "місцеві адміністрації".

Втім, судячи з останніх новин, навіть затяті сепаратисти та адепти "русского мира" не дуже хочуть розділити долю гауляйтера Енергодару Андрія Шевчика, тому відмовляються від своїх "посад".

Тим не менш, загарбників недолік колаборантів взагалі не бентежить, адже вони розраховують на те, що в будь-який момент зможуть привезти "мера" чи "губернатора" з Донеччини, Луганщини чи взагалі з Росії.

Крім того, виключно з політичної точки зору Москві не дуже зручно оголошувати про створення якихось "республік", не маючи при цьому під контролем всю Херсонську область, а також не захопивши Запоріжжя.

Однак загарбники цілком можуть обмежитися й на цьому, якщо, звісно, на момент анексії, ЗСУ не встигнуть відбити українські міста.

Запізнившись з попередніми датами, керівництво окупантів віддало наказ підготувати проведення "референдумів" по всіх новозахоплених Росією територіях. Провести ці заходи загарбники збираються у липні.

При цьому в Кремлі збираються оголосити про створення "ЗНР" чи пряму окупацію частини Запорізької області навіть без взяття обласного центру. Станом на 31 травня росіяни вже готують документи про "перенесення столиці" до Мелітополя.

Паралельно з тим за наказом Путіна війська до липня мають просунутись Запоріжжям якомога глибше. Саме по ділянці фронту станом на проведення "рефередуму" Росія й може визначити кордони чергових квазіутворень. Втім, у Путіна розглядають й інші варіанти – прийняття гауляйтерами "конституції", в якій кордони "республік" визначені межами областей. Тоді через якийсь час під тими ж приводами росіяни зможуть почати нову "спецоперацію".

На "референдумах" малюватимуть 60% підтримки

Російські загарбники, які налаштовують роботу окупаційних адміністрацій, вже почали займатися підготовкою населення до довготривалої окупації. Людям вимикають станції українських операторів та обладнання провайдерів, змушуючи в такий спосіб переходити на підконтрольний росіянам мобільний зв'язок та інтернет.

Крім того, росіяни намагаються посилювати пропагандистські заходи, розповідають про те, як "влада України всіх покинула", транслюють російські ток-шоу та проводять різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації.

Розмуміючи, що ніякої підтримки окупації Херсонщини та Запоріжжя з боку цивільного населення немає, загарбники активно проводять акції залякування та шукають проукраїнських активістів. Також росіяни щедро роздають "гуманітарку" та сплачують "підйомні" тим, хто зголошується подати документи на отримання російського паспорту. Аби таких людей було більше, російські ФСБшники й наказали всім сприяти погіршенню гуманітарної катастрофи.

Паралельно з цим загарбники жваво обговорюють, який відсоток "підтримки Росії" їм треба вказати за результатами "референдуму". З урахуванням ситуації, російські куратори погоджуються з думкою, що їм не можна казати про захмарну підтримку серед місцевого населення, однак версія з трошки більше 50% підтримки буде послаблювати позиції Росії. Через це загарбники хочуть намалювати 60% бюлетенів за приєднання до Росії.