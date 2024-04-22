Росія знищує енергосистему України: чи почнуть обстрілювати атомну енергетику

Росіяни знову зосередилися на зниження енергетичних потужностей України. Об'єкти енергоструктури справді зазнали чималих пошкоджень, багато об'єктів втрачено.

Однак чи підуть росіяни й далі – це вже питання. Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що удари по об'єктах атомної енергетики для самих же росіян можуть мати неприємні наслідки.

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Чи наважаться росіяни на обстріли атомних потужностей України

Пресслужба ДТЕК повідомила про те, що 80% їхньої генерації було знищено внаслідок російських обстрілів. Через обстріл Трипільської ТЕС 100% власної генерації втратила Центренерго.

Виникає побоювання, чи не підуть окупанти й далі та не почнуть обстрілювати й об'єкти атомної енергетики.

Над атомною енергетикою стоїть МАГАТЕ. Воно має великий вплив на атомну енергетику у світі. Росіяни є надзвичайно потужними продавцями, зокрема, ядерного палива. Росія є місцем "захоронення" ядерних відходів, які сертифікують МАГАТЕ. Росіяни загалом у постійному контакті з МАГАТЕ, бо саме воно дає дозвіл на введення в експлуатації додаткових ядерних потужностей. Тож, "плюнути в спину" МАГАТЕ – це дуже невигідно,

– пояснив Олег Пендзнин.

Тому є висока ймовірність, що Росія не обстрілюватиме ядерні потужності нашої держави. Власне, нещодавно росіяни намагалися звинуватити Україну в обстрілі ЗАЕС, щоб відкрити собі "вікно можливостей" і почати нібито "у відповідь" обстрілювати українські ядерні потужності.

Тоді МАГАТЕ доволі швидко зреагувало на інцидент. Україна відкинула усі звинувачення Росії.

"Я не думаю, що зараз це (обстріли ядерних потужностей – 24 Канал) є можливо. Росіяни можуть відновити обстріли систем передачі, але це марудна справа. Наші найпотужніші станції Україна добре захистила, хоч від прямих влучань, безперечно, нічого не захистить. Питання у ППО", – наголосив економіст.

Якщо в України буде достатньо систем протиповітряної оборони, то в перспективі на зиму справді серйозних проблем з енергетичною інфраструктурою на зиму може й не бути.