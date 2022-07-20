путін анонсував скорочення поставок газу до ЄС й заговорив про запуск "Північного потоку-2"

Постачання газу до Європи газопроводом "Північний потік" може бути скорочено вже в липні. Таким чином путін намагається запустити "Північний потік-2". Однак, у ЄС кажуть, що це неприпустимо.

Водночас президент росії володимир путін запропонував компенсувати це запуском газопроводу "Північний потік-2", який було зупинено через вторгнення росії.

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За словами путіна, наступного тижня російський газовий монополіст "Газпром" відправить на ремонт газоперекачувальний агрегат, після чого потужність "Північного потоку" знизиться до 30 мільйонів кубометрів на добу – це 1/5 від його проєктної потужності.

російський президент заявив, що постачання можна буде утримувати на більшому рівні, якщо Німеччина передасть росії турбіну, яка затримувалась Канадою через санкції.

Українська сторона наголошувала, що росія використовує фактор цієї турбіни для обґрунтування зменшення потужностей "Північного потоку-1", але це "абсолютний шантаж".

При цьому в деякі періоди трубопровід перекачував більше газу, аніж передбачала проєктна потужність. Після початку війни "Газпром" скоротив обсяг прокачування газопроводом спочатку до 100 мільйонів кубометрів зі 167, а потім – до 67 мільйонів кубометрів.

Після цього його було зупинено на ремонт, прокачування газу має відновитися 21 липня.

Компенсувати постачання путін запропонував за допомогою газопроводу Північний потік-2. Цей газопровід не був сертифікований німецькою владою. Проти відновлення проєкту виступають правлячі партії Німеччини та більшість опозиції.

У ЄС вважають, Північний потік 2 не може працювати

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Північний потік -2 не сертифікований і не може працювати, хоч уже фактично добудований. Вона також додала, що турбіна Північного потоку-1 перебуває в дорозі та повернеться до Росії вчасно, 24 липня.

Країни ЄС шукають способи компенсувати постачання шляхом купівлі газу в інших постачальників, так і шляхом пошуку альтернативних джерел палива.

Росія не має приводу не відновлювати постачання газу цим трубопроводом,

— резюмувала глава ЄК.

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