Росіяни застосовують модернізовані КАБи: Братчук сказав, чим вони відрізняються від звичайних

Схід України продовжує потерпати від російських КАБів, нещодавно на Запорізькому напрямку ворог використав модернізовані авіабомби. Вони мають одну особливість, завдяки якій росіяни хочуть убезпечити свої літаки.

Модернізовані КАБи, порівняно з іншими, можуть долати набагато більшу відстань, ніж звичайні. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що є два методи протидії новим авіабомбам.

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Особливість модернізованих російських КАБів

Речник Української добровольчої армії "Південь" розповів, що модернізовані керовані авіаційні бомби росіян – це універсальний модуль корекції вогню. Якщо сказати простими словами, то ФАБ (авіабомба, що вільно падає з літака) перетворюється на КАБ.

Це керована авіаційна бомба, яка може летіти на більшу відстань. Ворогу вдалось на певний кілометраж просунути тактико-технічні характеристики, тому він їх і активно використовує,

– пояснив Братчук.

За словами речника Української добровольчої армії "Південь", окупанти намагаються вдосконалити свою авіаційну компоненту і мовиться тут не лише про літаки.

Якраз для того, щоб убезпечити свою авіацію, росіяни і модернізували керовані авіаційні бомби, які можуть скидати бомби з більшої відстані.

Таким озброєнням ворог продовжує працювати по Запоріжжю. Виходів з цієї ситуації є два – збивати ворожі літаки у повітрі або завдавати ударів безпосередньо по російських летовищах та території самої Росії,

– зазначив Братчук.

Він додав, що Сили оборони України над цими завданнями активно працюють.

До слова, військовий аналітик Ян Матвєєв розповів, що Росія здатна виробляти КАБи, адже для їх виготовлення потрібні досить прості компоненти, які важко обмежити санкціями. Однак велику кількість виготовити їх не може через корупцію та неспроможність повністю перебудувати економіку на воєнні рейки.