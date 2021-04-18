Росія вкотре заявила про наміри вийти з ПАРЄ

У Кремлі заявили, що розглядають можливість виходу Росії з Парламентської асамблеї Ради Європи. Наразі керівництво країни ще не ухвалило остаточне рішення.

Про можливий вихід Росії з ПАРЄ розповів голова комітету з міжнародних справ російської Держдуми Леонід Слуцький. Таку заяву він зробив в ефірі російських пропагандистів.

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Слуцький зазначив, що 19 квітня відкриється чергова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. На ній депутати мають обговорити ситуацію з Олексієм Навальним у форматі актуальних дебатів.

"І ми чітко розуміємо, що це передбачає. Через кілька днів буде жорстка антиросійська резолюція через ситуацію з Навальним", – зауважив він.

У зв'язку з цим Росія може говорити про можливий вихід з ПАРЄ. На думку депутата Держдуми російське керівництво прийме "правильне й адекватне рішення".

Адже майданчик Ради Європи, зокрема, і ПАРЄ використовуються як плацдарм для завдання різних ударів по Росії,

– наголосив він.

Слуцький прокоментував скандал з російськими дипломатами в Чехії

Чехія висилає з країни 18 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб Росії.

Слуцький вважає, що працівників російського посольства у Празі пред'явили "шизофренічні звинувачення" щодо подій 2014 року.

Думаю, що в Європі ті, хто мають свою думку, висловляться майже одноголосно з позицією Росії. Я зараз отримую дзвінки колег по ПАРЄ. Вони дивуються, що тут відбувається,

– прокоментував він.

За словами чиновника реакція Європи на цю ситуацію буде адекватною. І додав, європейська спільнота буде просто шокована.

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