Росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні через телеграм: розбір фейків

Росіяни не полишають спроб зірвати загальну мобілізацію в Україні. Для цього ворог використовує соцмережі, зокрема телеграм-канали.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зафіксував 17 – 18 лютого масову розсилку повідомлень в телеграм-каналах, яка проводилася російською мережею бот-розсилки. Мета – дискредитація мобілізації в Україні, пише 24 Канал.

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Росіяни хочуть зірвати мобілізацію в Україні / Скриншот соцмережі

Детальний аналіз спаму

У розсилці ворог використав близько сорока облікових записів, які розмістили понад 720 повністю ідентичних оголошень. Ці профілі мають фото, "запозичені" з фотостоків чи соціальних мереж, і вже використовувалися раніше у російських бот-розсилках.

До 17 лютого вони поширювали оголошення, які були спрямовані лише на російську аудиторію.

Зокрема, найбільш продуктивний з них "Егор Пелевин", на якого припадає понад 10% повідомлень, до цього рекламував майнінгову компанію з Іркутська, віддалену роботу в Росії та телеграм-канал з порноконтентом.



Боти розсилають повідомлення в українських чатах / Скриншоти соцмережі



Насправді усі боти – російські фейки / Скриншоти соцмережі

Для чого це роспропаганді

Зазначають, що російська пропаганда посилила зусилля щодо дискредитації мобілізації в Україні не просто так. Усе для того, аби зробити ілюзію, що в Росії справи з мобілізацією кращі. Хоч це й не так, звісно.

Після оголошення часткової мобілізації в Росії, яка призвела до масового виїзду росіян за кордон та протесту частини російських лідерів думок проти війни, зусилля путінських спецслужб зі зриву мобілізації в Україні посилилися,

– йдеться у повідомленні.

Тобто, ворог фактично намагається створити картинку, що в Україні справи йдуть "ще гірше".

Центр стратегічних комунікацій та інформації наголошує, що маніпулятори навмисно грають на історичних травмах українців та активно використовують реальні недоліки української мобілізаційної системи.

Росіяни використовують й фейки, наприклад, з хибною інтерпретацією фото чи відео, коментарі псевдоекспертів, дезінформацію про незаконність мобілізації.

Загалом, метою такої кампанії є:

створення максимально негативного фону для мобілізації;

ускладнення формування мобілізаційного резерву;

деморалізація та дезорієнтація українського суспільства;

нормалізація різних форм ухилення від мобілізації;

підрив довіри до військово-політичного керівництва та авторитету Збройних сил України.

Протидія мобілізації, так само як і протидія посиленню західної військової допомоги, є органічною частиною війни проти України. Це варто враховувати під час споживання контенту в соціальних мережах.