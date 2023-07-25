Люди на дахах: як за допомогою антен росіяни стежать за владою Молдови

На даху російського посольства в Кишиневі постійно зростає кількість пристроїв, що передають інформацію. А перед важливими політичними подіями Молдови на даху часто з'являються офіцери російської розвідки.

Журналісти виявили, що ці антени можуть використовуватися для шпигування. А відповідальні за їх розміщення особи також співпрацюють з хакерами, які зламували пошту Ангели Меркель, Емманюеля Макрона та Хілларі Клінтон.

Дивіться також Зупинити постачання зброї Україні: у Польщі затримали хокеїста, який шпигував на користь Росії

Величезна кількість антен

На даху посольства Росії в Кишиневі та на сусідній будівлі, де мешкають дипломати та техперсонал, розташовано 28 тарілок, "штирів", передавальних або приймаючих пристроїв. Їх кількість значно зросла останнім часом.

Такі антени мають широкий спектр дії. Наприклад, вони можуть встановлювати супутниковий зв’язок або посилювати сигнал інтернет-маршрутизатора. А також їх використовують для визначення місцезнаходження кораблів, літаків та керованих ракет та прослуховування телефонних переговорів та розмов по рації.

Антени на готелі, де проживають працівники посольства / The Insider

"Карлсони" з російської розвідки

На даху посольства Росії та сусіднього готелю часто бачили офіцерів ГРУ та СЗР, які встановлювали антени та інші пристрої. Такі "вилазки" найчастіше відбувалися перед іноземними зустрічами чи черговими хакерськими атаками. Наприклад, перед атакою на головні інтернет-ресурси Молдови на даху посольства бачили людину, яка відповідальна за секретні канали зв'язку зі штаб-квартирою ГРУ в Москві.

Активність офіцерів ГРУ збільшилася у 2015 році – після ставки на соціаліста Ігоря Додона. Після цього в Молдову активно почали прибувати кадрові офіцери ГРУ, СЗР, 5-ї Служби ФСБ та співробітники молдовського відділу Управління президента з міжрегіональних та культурних зв'язків із зарубіжними країнами, значна частина яких походить з розвідки.

Технік посольства та офіцер СЗР на даху посольства Росії / The Insider

Раз у 2 – 3 роки відбувається ротація "слухачів" та фахівців зі зламування комп'ютерних мереж. Зараз ними керує офіцер, що був помічений за шпигунством у Берліні. Частина інших "дипломатів" теж володіє схожим досвідом в розвідці Росії.

Джерело у прикордонній службі Молдови повідомило, що дружини офіцерів, які були помічені на даху посольства, часто літають до Росії і назад. З собою вони перевозять 5 – 6 флешок та жорсткі диски.

Ми думаємо, що цих жінок використовують як кур'єрів для перевезення занадто важких файлів. Вони користуються дипломатичним імунітетом і оглядати їх, на жаль, ми не маємо права,

– повідомило джерело.

Рух біля важливих будівель Молдови

Перед кібератаками відбувався рух не лише на даху посольства, а й у центрі Кишинева. З посольства Росії виїжджали машини з людьми та робили зупинки біля урядових будівель, парламенту, Служби інформації та безпеки. Супроводжували цих осіб співробітники військового аташату чи офіцери зовнішньої контррозвідки СВР.

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на ситуацію. Вона повідомила, що спецслужби знають про це та наразі працюють над розв'язанням проблеми. Деталі з'являться згодом.

Фахівці з кібербезпеки припустили, що це члени угруповань хакерів APT28 або APT29, тісно пов'язані з російськими спецслужбами. Для атак вони використовують Wi-Fi-сканери, які шукають "дірки" в безпеці. Вони раніше атакували Білий дім, міністерства закордонних справ Чехії, Польщі, Німеччини, Італії, Латвії, Естонії, України, Норвегії та Нідерландів, міністерства оборони Данії, Італії, Німеччини, штаб-квартири НАТО, ОБСЄ, МОК, WADA та інші.