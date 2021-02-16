У Росії дівчина вистрибнула з 14 поверху і вижила

У Москві 14-річна дівчина вистрибнула з 14 поверху будинку. Після падіння вона залишилася при свідомості.

Деталі інциденту у Москві

Подія трапилася у будинку на вулиці Братиславській у столиці Росії.

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Дівчина приземлилася на автомобіль. Вона була при свідомості та навіть встигла поспілкуватися з водієм. Розповіла, що стрибнула сама.

Згодом дитину відвезли у лікарню.

Іншій москвичці так не пощастило

15 лютого у Москві трапився ще один подібний інцидент. З вікна 16 поверху будинку на вулиці Новокосинській випала дівчина, яка сиділа на підвіконні та махала ногами. Вона приземлилася на дах перед входом у під'їзд.

Очевидці події викликали швидку допомогу. Постраждала була у важкому стані, а за її життя боролися медики. Врятувати дівчину не вдалося – вона померла у відділенні реанімації.