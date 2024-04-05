У Ростовській області "герой СВО" перерізав горло двом фермерам та відрізав вуха

У Росії вкотре неспокійно через те, що роблять російські загарбники після повернення додому з війни в Україні. Так, у Ростовській області "герой сво" жорстоко вбив двох фермерів.

Про вищезгаданий злочин повідомляють російські ЗМІ. Як з'ясувалося, росіянин не вперше має проблеми з законом, хоча це й не дивно, оскільки мобілізація у Росії відбирає "лише найкращих", особливо з місцевих в'язниць.

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Жорстоко перерізав горло двом фермерам

Пізно ввечері, 2 квітня, головний інженер сільського господарчого кооперативу "Верхоломов" Андрій Лікольд та його співробітник Юрій Московий поїхали у бік Волгодонська на своїх автомобілях. Вже незабаром обидва чоловіки зникли безвісти.

Незабаром їхні родичі захвилювались і пішли до поліції. Внаслідок пошуків одного з них правоохоронці знайшли у багажнику автомобіля, що знайшли на березі річки Сал, у районі хутора Верхоломів. Таку знахідку поліція зробила лише через 4 дні після зникнення чоловіків.

Повідомляється, що його тіло лежало зі зв'язаними руками та ногами, перерізаним горлом та відрізаними вухами. За даними місцевих ЗМІ, поруч знайшли порожній ВАЗ Юрія Москового. Самого чоловіка знайшли у річці згодом. Він також був мертвим.

Правоохоронці знайшли автомобіль на березі річки Сал: дивіться відео

Що відомо про підозрюваного

Пізніше поліція оголосила у розшук 32-річного Артема Букотіна, який, згідно з оприлюдненими даними, двічі їздив воювати проти мирного населення України. Росіянин навіть отримав російську медаль за так звану "відвагу".

На загарбницькій війні Росії він перебував з вересня по грудень 2022 року. Пізніше він знову вирішив доєднатися до злочинів окупантів та з січня по березень 2023 року також перебував в Україні.

Як з'ясувалося, Букотін вже неодноразово мав проблеми із законом. Зазначається, що у 2014 році його звинувачували у викраденні автомобіля.

Ще раніше, у 2003 році, мешканка Ростовської області заявила в поліцію про те, що 11-річний Букотін намагався зґвалтувати її 8-річного сина.

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