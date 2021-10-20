У Росії оштрафували журналіста Дудя через інтерв'ю з "Івангаєм" та Моргенштерном

Російського блогера та журналіста Юрія Дудя визнали винним у пропаганді наркотиків. Через це суд у Москві оштрафував медійника на 100 тисяч рублів.

Дудь оскаржуватиме штраф

Рішення схвалював Зюзінський районний суд Москви. Покарання обрали максимальне, яке передбачала адміністративна стаття щодо пропаганди наркотиків в інтернеті.

До теми "Івангай" виступив з новими звинуваченнями на адресу Дудя

Сам Дудь на засідання суду не прийшов. Його адвокат Ільнур Шарапов заявив, що журналіст оскаржуватиме рішення.

Раніше Дудь просив закрити провадження через відсутність складу злочину. Він наголошував, що в інтерв'ю немає закликів пробувати наркотики, а сам журналіст навпаки – закликав глядачів не вживати заборонені речовини.

Зауважимо, пропаганду наркотиків суд виявив у двох інтерв'ю Дудя – зі скандальним репером Моргенштерном та блогером з України "Івангаєм". З відповідним позовом до суду звернулася "Ліга безпечного інтернету", яку очолює Катерина Мізуліна, що є донькою сенаторки Олени Мізуліної.

До речі, Моргненштерна раніше вже звинувачували у пропаганді наркотиків. У червні суд зобов'язав репера також сплатити 100 тисяч рублів штрафу.

"Ліга безпечного інтернету" – російське некомерційне партнерство, створене фондом підприємця Костянтина Малофєєва. Організація стверджує, що займається "викоріненням небезпечного контенту" в інтернеті.

Організація попросила поліцію перевірити інтерв'ю Дудя ще у квітні 2021 року. Мовляв, матеріал може "мати ризик для життя та здоров'я росіян". Після того суд двічі призначав експертизу й визнав блогера винним.