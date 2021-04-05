Росії потрібен інструмент тиску на Європу: що чекати від Кремля

Росії терміново потрібен інструмент тиску. Але вона хоче впливати не на Україну, а на західноєвропейські країни.

Таку думку в ефірі висловив російський журналіст Олександр Гольц. Також в ефірі програми "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським спілкувались редактор російськомовного відділу RISE Moldova Володимир Тхорік та голова комітету виборців України Олексій Кошель.

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Олександр Гольц: На Москву насуваються нові серйозні санкції. Того, чим можна торгуватись (у Росії – 24 канал) немає. А наразі можливість загрози розгортання бойових дій є саме таким інструментом торгівлі.

Зникнення судді Миколи Чауса

Володимир Тхорік: В будь-якому випадку це (зникнення Миколи Чауса – 24 канал) виглядає як викрадення. Тепер питання, чи знав Чаус про планування його викрадення.

У Молдові розглядають декілька версій. Ця історія викликає питання, перш за все, щодо того, що операцію викрадення Миколи Чауса зняли випадкові свідки.

. Раніше НАБУ викрило Чауса в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. Він закопав гроші у скляних банках на своєму подвір'ї.

Чаус 4 роки спокійно був в Молдові, ми фіксували його на вулицях. Він ходив з охороною, водив дітей на секції. Після того, як він втік – пів року ховався. Ніхто не знав, де він.

Українське розслідування пішло хибним слідом і шукало його спочатку у Криму. А виявилось, він спокійно ховається собі в сонячній Молдові. Як колобок: я від бабці пішов, я від діда пішов.

Молдавські слідчі дуже неохоче пішли на співпрацю з українською стороною, з Національним антикорупційним бюро розслідувань.

Що відомо про втечу Чауса

За інформацією розслідувачів сайту RISE Moldova, Чауса могли вивезти з України на чартерному літаку з допомогою паспорту громадянина Молдови В'ячеслава Турку.

Суддя разом із Доріном Дамиром могли перетнути український кордон без проходження прикордонного контролю. Згідно з даними НАБУ, підміна стала можливою через схожість чоловіків.

Скандальні вибори на Прикарпатті

Олексій Кошель: Якщо говорити про процес підрахунку голосів, то мені навіть не хочеться використовувати слово "вибори". Це найімовірніше імітація виборчого процесу.

Напрошується аналогія з 2012 – 2013 роками. Тоді в нас з'явився термін "проблемні округи". І ситуація дуже нагадує у київському окрузі, де перемогу здобув Юрій Левченко. Однак пізніше дивним чином зникли виборчі бюлетені. І таким чином влада Віктора Януковича "протягувала" своїх кандидатів.

До теми Перевибори будуть оптимальним варіантом, – Кошель про голосування на Івано-Франківщині

Те, що ми спостерігали під час підрахунку голосів в окружній виборчій комісії – реально кримінальні дії щодо зникнення виборчої документації.

Тому зараз варто чекати оцінки від Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ. Там є підстави для порушення не одного кримінального провадження.

Думаю, що саме невизнання результатів виборів і перевибори були б оптимальним варіантом виходу з цієї достатньо серйозної кризи.

Виборчий закон не передбачає скасування результатів, але практика показує, що такі дії можуть бути. Варто чекати позиції опозиційних політичних сил.

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