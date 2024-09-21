У Кремлі відповіли, чи братимуть участь у другому саміті миру щодо України

У Києві неодноразово наголошували, що планують до кінця 2024 року провести другий саміт миру. Зеленський хоче, аби на ньому були присутні представники Росії. У Кремлі відреагували.

Спікер МЗС Росії Марія Захарова заявила, що країна-агресорка не планує брати участь у "самітах миру" щодо України, бо, мовляв, вони не мають нічого спільного із врегулюванням конфлікту.

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У Кремлі відмовилися від участі у Саміті

Так званий другий саміт має ту саму мету – протягнути абсолютно нежиттєздатну "формулу Зеленського" як безальтернативну основу вирішення конфлікту, домогтися її підтримки з боку світової більшості і від його імені пред'явити Росії ультиматум про капітуляцію. Ми в таких "самітах" брати участь не будемо,

– наголосила Захарова.

Водночас речниця МЗС зазначила, що нібито Москва не відмовляється від політико-дипломатичного врегулювання кризи. Російська чиновниця традиційно звинуватила Київ і Захід, які нібито насправді не думають про мир, а хочуть війни. За словами Захарової, операція ЗСУ у Курській області і випрошування Зеленським дозволу на удари вглиб Росії тому підтвердження. "Ми з терористами розмовляти не будемо", – додала посадовиця.

До слова, президент Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з будь-якими представниками Росії після повної підготовки плану перемоги у війні.