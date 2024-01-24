Російські війська намагаються вийти з позиційної війни: в ISW проаналізували "успіхи"

Російська ворожа армія намагається компенсувати удари українських дронів і вийти з позиційної війни. Їх спроби щоразу мізерні, але ворожі військкори продовжують давати поради вищому керівництву.

Про це ідеться в актуальному огляді аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, там наводять дані російських військкорів щодо цього.

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Один із них заявив, що військам ворога ще належить зрозуміти, як вийти з позиційної війни, адже загарбники не можуть сконцентруватися в кількості, достатній для прориву українських ліній.

ЗСУ не дають ворогу прорвати оборону

Ба більше, українські війська завдають ударів фактично по усіх скупченнях сил. Мовляв, ЗСУ завдають ударів по скупченнях російських сил навіть у ближньому тилу.

Також блогер повідомив, що українські військові націлюються на невеликі російські групи з однієї-двох піхотних рот і 10 бронемашин з безпілотників, не дозволяючи росіянам досягти навіть передових оборонних рубежів ЗСУ.

Росіянин також бідкався, що єдиним рішенням для окупаційних військ досі була атака 10 – 20 зігнаних піхотинців з бронетехнікою, яка підтримувала їх на "екстремальній" відстані позаду піхоти.

Відбувся технологічний прогрес

Інший військовий блогер теж погодився, що у ЗСУ відбувся технологічний прогрес, що ускладнило російським військам концентрацію кількох дивізій в окремому географічному районі.

Росіяни наразі не можуть отримати непряму вогневу перевагу над українськими військами. У них проблеми із модернізацією командування і управління. А, щоб вийти з позиційної війни, потрібно принаймні це,

– ідеться у звіті.

Характеристики і проблеми позиційної війни, визначені російськими блогерами в ході нещодавніх дискусій, перетинаються з системними проблемами російської армії, на які блогери скаржаться вже тривалий час.

Як зазначають аналітики, наразі немає жодних ознак, що російське командування покращило будь-яку з цих виявлених проблем на оперативному рівні.