Українська війна змусила переписувати бойові статути: 2 пункти, які змінилися

Російсько-українська війна – це війна перехідного періоду, яка змусила світ переписувати бойові статути. Поступово відбувається перехід на роботизовані системи.

Про це 24 Каналу сказав експерт сектору оборони та безпеки Олег Старіков, зауваживши, що нинішня війна не схожа на всі ті, що були раніше.

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Зміни фундаментальні

На думку експерта сектору оборони та безпеки, зараз в Україні відбувається війна 5 – 6 покоління, яка спрямована на знищення економічного потенціалу країни-супротивника та зміну її політичного устрою.

Війна з великого повітря, коли використовують літаки, перейшла на використання БпЛА. Безпілотні літальні апарати зробили справжню революцію. Як до прикладу, свого часу порох, коли переходили з холодної зброї на вогнепальну.

Втім, нині війна в Україні зайшла у позиційний глухий кут – фронт стоїть й відбуваються лише маленькі рухи, які пов'язані з розвідкою боєм й артилерією. Як діяти у таких випадках не знають навіть кращі армії світу.

Сухопутні війська Збройних Сил України сильніші навіть за американські. Попри те, що США мають великий ресурс, але у них немає досвіду ведення бойових дій. До того ж навряд чи морська піхота США готова вести бойові дії, пов'язані з позиційним глухим кутом. У них цього навіть немає у бойових статутах,

– мовив Старіков.

Зараз сам по собі наступ підрозділами, ротами, батальйонами й завдання ними ударів просто неможливе. Адже немає поняття "розвіявся туман війни". Тепер як тільки збирається група понад 10 людей, розвідувальний дрон бачить й туди прилітає або оперативно тактична ракета, або балістична, або РСЗВ.