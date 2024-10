"Схеми" знайшли у депутатки Розенблат незадеклароване майно і доходи в ОАЕ на 1 мільйон доларів

Журналісти виявили у депутатки Житомирської міськради Олени Розенблат, яка є сестрою колишнього народного депутата та фігуранта "бурштинової справи" Борислава Розенблата незадекларовану елітну нерухомість в ОАЕ та доходи від її оренди та продажу майже на 1 мільйон доларів.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем" ("Радіо Свобода"). Журналісти посилаються на витік даних з дубайських державних реєстрів.

Незадеклароване майно та доходи в Дубаї на мільйон доларів

Так, у розслідуванні вказують, що депутатка не задекларувала нерухомість на 600 тисяч доларів та дохід від її оренди та продажу на 359 тисяч. Сукупно це 959 тисяч доларів або 27 мільйонів гривень за актуальним на той час курсом.

Знахідки "Схем" у даних витоку вказують на те, що депутатка Розенблат купила, але не задекларувала, готельний номер та квартиру, а також приховала дохід від здачі в оренду й продажу нерухомості.

Згідно з даними з дубайського витоку, у 2019 році депутатка придбала в Дубаї одразу 2 обʼєкти нерухомості: квартиру за 330 тисяч доларів (7,9 мільйона гривень на момент купівлі – "Схеми") та готельний номер за 270 тисяч доларів (6,4 мільйона гривень на момент купівлі – "Схеми").

Номер розташований в елітному готельному комплексі Seven Hotel and Apartments The Palm, а апартаменти на 70 квадратних метрів – у District One Residences 14. Рієлторське агентство Binayah Properties називає цей житловий комплекс "втіленням розкішного життя в Дубаї".



Номер в елітному готельному комплексі Seven Hotel and Apartments The Palm / Скриншот

Відповідно до даних дубайського витоку, обидва об'єкти нерухомості з 2019 року принесли Розенблат сукупно 259 тисяч доларів доходу (9,1 мільйона гривень за курсом на момент транзакцій – "Схеми"), який вона також не зазначала у жодній із своїх декларацій. Журналісти нагадують, що згідно з законом, депутати міських рад, як вона, повинні вказувати у деклараціях будь-який свій дохід.

У розслідуванні ідеться, що квартиру депутатка продала у січні 2024 року за 459 тисяч доларів. На цій угоді вона заробила 129 тисяч доларів (5,1 мільйона гривень за курсом на момент транзакції – "Схеми"). Проте, у своїх деклараціях про це не згадала. Хоча, як вказують у "Схемах", річну декларацію за 2024 рік Розенблат ще має час подати до 1 квітня 2025 року, одноразовий дохід від 151 тисяч гривень вона мала б вказати у декларації про суттєві зміни у майновому стані, але цього не зробила.

"Готельний номер – здається в оренду. Та скільки саме грошей приносить Розенблат – напевно невідомо. Інформація про це в реєстрі відсутня, адже кошти з оренди спершу отримує готель", – пишуть журналісти в матеріалі розслідування.



Seven Hotel and Apartments The Palm / Скриншот

Журналісти вказують, що на своєму сайті Seven Hotel and Apartments The Palm обіцяє інвесторам гарантований дохід у понад 10% від вартості придбаного готельного номера. Відтак, з січня 2019 року Розенблат могла отримувати по 27 тисяч доларів щорічно, що за 5 років склало б понад 130 тисяч доларів – дохід, який Розенблат теж не декларувала.

Відомо, що деяке своє закордонне майно депутатка Житомирської міськради все ж вказує у деклараціях. Зокрема, ідеться про квартиру на 70 квадратних метрів, яку у 2020 році, як вона сама зазначає, придбала у Дубаї за 11,5 мільйонів гривень – однак не дохід, який вона приносить. Хоча, як встановили журналісти "Схем", цю квартиру Розенблат з 2021 року здає в оренду.



Інформація проThe Residences at Marina Gate II / Скриншот

За даними журналістів, ця квартира локалізується у житловому комплексі преміумкласу The Residences at Marina Gate II, який звели у 2019 році. На сайті забудовника, компанії Select Group, зазначено, що "Marina Gate II пропонує розкішне життя в центрі одного з найбільш привабливих районів Дубая".

Відповідно до інформації витоку з державного земельного реєстру Дубаю, сукупний дохід від оренди цих апартаментів складає понад 100 тисяч доларів (3,5 мільйони гривень за курсом на момент транзакцій – "Схеми"). Однак, як пишуть журналісти, згадок про ці прибутки у деклараціях Розенблат немає.



The Residences at Marina Gate II / Скриншот

Також "Схеми" дізналися, що у січні 2024 року, відповідно до інформації з дубайського витоку, квартиру депутатки Житомирської міськради винайняв громадянин Росії й проживатиме там до січня 2025 року. За це він заплатив 150 тисяч дирхам або 40,5 тисяч доларів. Проте його ім'я журналістам встановити не вдалось.

Журналісти вирішили поспілкуватися із самою депутаткою. Так, вони звернулись до Олени Розенблат та розпитали її про майно в Дубаї та про те, чому вона, депутатка Житомирської міської ради, під час війни Росії проти України здає свою нерухомість в оренду громадянину Росії. На це Розенблат відповіла, що про цього орендаря їй нічого не відомо.

В жінки також поцікавилися, чому вона не вказала у деклараціях усю свою нерухомість у Дубаї та доходи від неї. На це депутатка відповіла, що не знає ні про готельний номер, ані про квартиру у Дубаї, ані про дохід від них.

У розслідуванні також ідеться, що на запит "Схем" у Національному агентстві з протидії корупції (НАЗК) повідомили, що депутатка міськради не нестиме відповідальності за невиконання вимоги вказувати всі свої статки у деклараціях до 2020 року, адже строки давності притягнення її до відповідальності за це – вже спливли.

"За те, що Розенблат не вказувала всі свої дубайські статки у подальших деклараціях від 2021 року – відповідальність передбачена. У НАЗК відповіли, що проведуть повну перевірку декларацій депутатки, щойно отримають докази володіння нею незадекларованим майном", – ідеться в матеріалі розслідування.