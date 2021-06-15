Розстріл подружжя на Житомирщині: підозрюваного взяли під варту

У селі Грубському, що на Житомирщині, чоловік розстріляв подружню пару. 59-річного уродженця Росії, якого підозрюють у скоєнні злочину взяли під варту на 2 місяці.

Олександр Мальцев проживає у селі Вишневому. 8 червня він відкрив вогонь з автомата Калашникова й здійснив щонайменше 9 прицільних пострілів у подружжя.

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12-річна донька подружжя перебувала у сусідній кімнаті, коли чоловік влаштував розправу з її батьками – Сергієм Міненком та його цивільною дружиною Іриною Гарбузенко.

47-річний Міненко отримав серйозні поранення грудної клітки, у нього були пошкоджені ліва легеня та серце. Травми були несумісні з життям.

Його 39-річна дружина померла у лікарні через день після стрілянини. Вона отримала вогнепальне поранення живота та грудної клітки.

Підозрюваний відмовився від свідчень

Підозрюваний – громадян України, родом з Курської області у Росії. Прописаний у Києві, проте жив у селі Грубське, поруч з Вишневим. Ніде не працював, судимостей не мав.

Чоловіка затримали одразу у день злочину. Він відмовився надавати свідчення у справі. 10 червня суд взяв його під варту на 2 місяці. Наразі триває досудове розслідування.

Яким міг бути мотив

Як з'ясувало слідство, мотивом страшного злочину міг стати борг із відсотками – нібито 27 тисяч доларів. Вдома у підозрюваного поліція знайшла записник з відповідними нотатками.

Там вказано, що у 2015 році загиблі нібито позичили у Мальцева 5 800 доларів. До 2021 року ця сума, на думку підозрюваного, зросла до 27 тисяч доларів – через відсотки.

Описуючи мотив злочину, правоохоронці звернули увагу на те, що у Мальцева склалися тривалі неприязні стосунки з подружжям через невиконання ними боргових зобов'язань.

Вдома у підозрюваного та у лісопосадці неподалік правоохоронці вилучили низку предметів та об'єктів. Найближчим часом мають провести судові експертизи.