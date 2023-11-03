Розстріляли уві сні, – місцеві жителі розповіли про вбивство великої родини у Волновасі

У тимчасово окупованому місті Волноваха 27 жовтня російські загарбники розстріляли родину Капканців. Згодом стало відомо про смерть 9 осіб, серед яких було 2 дитини.

Вже зранку родичі загиблої родини зайшли у дім, де трапилося вбивство й жахнулися від злочину, який вчинили окупанти. Зрештою загиблих людей вдалося поховати.

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Що відомо про вбивство родини

Нещасними жертвами цього жорстокого акту стали 53-річний Едуард Капканець та його дружина 51-річна Тетяна, яка саме в той день відзначала свій день народження. Старшого сина подружжя, 31-річного Андрія Капканця, разом із його дружиною Наталією, 29 років, і двома маленькими дітьми, 5-річним Микитою та 9-річною Настю, також безжально розстріляли, коли вони мирно спали.

На святі були також присутні молодший син родини Капканець 25-річний Олександр та його дружина 27-річна Катерина, а також її 20-річний брат Дмитро. Місцеві видання повідомляють, що всі жертви були вбиті уві сні, лише одній людині вдалося ненадовго прокинутися перед тим, як її спіткала така ж трагічна доля. На місці злочину, зафіксованому на фотографії, видно букети квітів і немитий посуд, залишений на столі, що служить жахливим нагадуванням про жахливі події, що відбувалися.

Вбиті члени родини Капканець у Волновасі / Фото з соцмереж

Чому міг виникнути розстріл

Росіяни спочатку намагалися приписати українській ДРГ насильницький злочин, поширюючи повідомлення в соціальних мережах на підтримку своїх заяв. Однак спроби приховати правду виявилися марними, через що Слідчий комітет Росії офіційно оголосив про відкриття кримінальної справи за фактом вбивства. У зв'язку з інцидентом затримано двох військовослужбовців з Далекого Сходу.

Згідно з повідомленням, росіяни, ймовірно, у стані алкогольного сп’яніння проникли до помешкання та трагічно позбавили життя його мешканців. Місцеві жителі стверджують, що перед цим інцидентом у старшого сина виникла суперечка з цими військовими, ймовірно, пов’язана з інцидентом біля магазину, де працювала його дружина. Мотиви їхніх дій залишаються неясними.

За попередніми даними, окупанти почали вживати алкоголь і саме в цей момент вони нібито згадали про людину, з якою конфліктували, і вирішили помститися. Зловмисники прибули до місця своїх жертв на мотоциклі, і, як кажуть, жертва була серед тих, хто загинув.

Крім того, місцеві жителі повідомили, що, очевидно, намагаючись приховати докази злочину, хтось залив підлогу водою замість того, щоб вдатися до підпалу.

Як вбивство пов'язано з будинком

Одна з далеких родичок родини написала, що загиблих уже поховали. При цьому жодної судово-медичної експертизи не проводили.

До початку війни Наталія Капканець та її сестра трагічно втратили батьків. Поки сестра Наталії шукала притулку на мирних територіях України, Наталія та Андрій вирішили залишитися в рідному місті. Таке рішення пояснювалося тим, що їхні батьки, Едуард і Тетяна, займалися сільськогосподарською діяльністю і продавали свою продукцію на місцевому ринку, забезпечуючи матеріальну стабільність родини.

За словами джерел, близьких до родини, Андрій працював охоронцем на залізниці, а також торгував домашнім алкоголем на Карлівському ринку у Волноваському районі. Припускають, що причиною конфлікту могла стати сварка між Андрієм і нетверезими російськими військовими, які намагалися придбати алкоголь.

Наталя ж працювала в магазині у Карлівці й Іванівці.

У родичів Наталії залишився будинок у Волновасі. Знайомі припускають, що саме на нього й накинули око кадирівські вояки. Бо за першою версією, яку обговорювали місцеві жителі, родину вбили таки чеченці.

Місцеві жителі розповідають, що такий злочин для багатьох став шоком. Наразі вбивць заарештували, однак у те, що їх покарають, мало хто вірить. Хіба що відправлять на "нульові позиції" на фронті.