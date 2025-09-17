В среду, 17 сентября, Верховная Рада одобрила столетнее соглашение с Великобританией. Она предполагает тесное сотрудничество между странами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию пленарного заседания Верховной Рады 17 сентября.

Как проголосовала Рада?

Так, "за" ратификацию соглашения с Великобританией проголосовало 295 народных избранников.

Напомним, законопроект о ратификации Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией внесли в Верховную Раду 2 августа. Само соглашение заключили еще в начале этого года – 16 января.

Что предусматривает соглашение с Британией?

Соглашение предусматривает, что Великобритания ежегодно будет предоставлять Украине военную помощь в размере не менее 3,6 миллиарда долларов, столько, сколько будет необходимо.

Кроме этого, Великобритания будет играть большую роль в подготовке специалистов для украинской боевой авиации и способствовать поставке самолетов НАТО.

Еще планируется более глубокое сотрудничество в сфере дальнобойного оружия, морской безопасности, ИИ, культуры, экономики, образования, инвестиции в украинские дроны и артиллерию.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отметил, что это соглашение означает интеграцию Украины в западный мир и превращение в региональный центр стабильности. Для Британии – это укрепление позиций в Восточной Европе и новые рынки. А для мира это пример, как можно поддержать страну, которая стала жертвой агрессии.

"Столетнее соглашение" уже само по себе стало историческим явлением, которое демонстрирует силу международного права и дружбы даже в самые бурные времена. А еще – дает основу для оптимизма относительно будущего Украины и Великобритании в общей семье свободных и успешных наций,

– подчеркнул он.

Что известно о соглашении Украины и Великобритании / фото Залужного

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что это соглашение показывает, что Великобритания заинтересована в нас не менее, чем мы заинтересованы в Великобритании чем мы заинтересованы в Великобритании. Одним из важных ее аспектов является сигнал как врагам, так и партнерам Украины, что Украина не останется в одиночестве. Это соглашение может стать сигналом к заключению других подобных партнеров и поможет создать союзы, которые не противоречат интеграции в ЕС и НАТО.