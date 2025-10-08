В Украине 8 октября 2025 года продолжается 1323 день полномасштабной войны, которую начала Россия. Враг не прекращает терроризировать наше государство как с воздуха, так и на фронте.

Наши защитники дают достойный отпор оккупантам и мужественно обороняются. О главных событиях в Украине, на линии боевого соприкосновения, международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.

