Укр Рус
24 Канал Новости Украины Ночная атака "Шахедами", в нескольких городах – взрывы: хронология 1323 дня войны
8 октября, 06:23
8

Ночная атака "Шахедами", в нескольких городах – взрывы: хронология 1323 дня войны

Владислав Кравцов

В Украине 8 октября 2025 года продолжается 1323 день полномасштабной войны, которую начала Россия. Враг не прекращает терроризировать наше государство как с воздуха, так и на фронте.

Наши защитники дают достойный отпор оккупантам и мужественно обороняются. О главных событиях в Украине, на линии боевого соприкосновения, международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.

Интересно Несмотря на преимущество россиян в количестве: Украина еще может выиграть войну на истощение, – The Atlantic

 

02:52, 08 октября

В Одесской области прогремели взрывы

Ночью 8 октября Украину снова атакуют ударные вражеские беспилотники. Взрывы прогремели в нескольких областях, в том числе и в Одесской.

Воздушную тревогу объявляли в области в 01:18. После Воздушные силы ВСУ писали о движении дронов.

БПЛА из акватории Черного моря курсом на Южное/Черноморское,
– написали ПС.

Взрывы местные услышали около 01:39. После этого мониторинговые каналы сообщили, что более 5 БпЛА атакуют порт в Южном. Впоследствии опасность для Одесской области прошла.

01:57, 08 октября

В DeepState рассказали о новых продвижениях врага на фронте

Аналитики ресурса обновили карту боевых действий около 23:03 7 октября. По их данным российские захватчики имели продвижение на Сумщине, Донетчине и Запорожье.

Враг продвинулся вблизи Новониколаевки, Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и в Полтавке,
– говорится в сообщении.

01:52, 08 октября

В Черкассах слышали взрывы

Местные сообщили, что слышали звук взрыва в Черкассах и в окрестностях города около 00:06 8 октября.

За несколько минут до него глава Черкасской ОГА Игорь Табурец написал, что появилась угроза ударов для Черкасского района.

Повышенная опасность. Угроза применения врагом ударных БПЛА,
– говорится в сообщении.

Еще взрывы были слышны уже в 01:50 в городе и возле него. Перед этим Воздушные силы ВСУ писали о движении БПЛА в направлении области.

В третий раз за ночь в городе прогремел взрыв. Его слышали около 02:11.