Наши защитники дают достойный отпор оккупантам и мужественно обороняются. О главных событиях в Украине, на линии боевого соприкосновения, международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.
Ночью 8 октября Украину снова атакуют ударные вражеские беспилотники. Взрывы прогремели в нескольких областях, в том числе и в Одесской. Воздушную тревогу объявляли в области в 01:18. После Воздушные силы ВСУ писали о движении дронов. БПЛА из акватории Черного моря курсом на Южное/Черноморское, Взрывы местные услышали около 01:39. После этого мониторинговые каналы сообщили, что более 5 БпЛА атакуют порт в Южном. Впоследствии опасность для Одесской области прошла. Аналитики ресурса обновили карту боевых действий около 23:03 7 октября. По их данным российские захватчики имели продвижение на Сумщине, Донетчине и Запорожье. Враг продвинулся вблизи Новониколаевки, Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и в Полтавке, Местные сообщили, что слышали звук взрыва в Черкассах и в окрестностях города около 00:06 8 октября. За несколько минут до него глава Черкасской ОГА Игорь Табурец написал, что появилась угроза ударов для Черкасского района. Повышенная опасность. Угроза применения врагом ударных БПЛА, Еще взрывы были слышны уже в 01:50 в городе и возле него. Перед этим Воздушные силы ВСУ писали о движении БПЛА в направлении области. В третий раз за ночь в городе прогремел взрыв. Его слышали около 02:11.
