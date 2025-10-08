Нічна атака "Шахедами", у кількох містах – вибухи: хронологія 1323 дня війни
В Україні 8 жовтня 2025 року триває 1323 день повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Ворог не припиняє тероризувати нашу державу як з повітря, так і на фронті.
Наші захисники дають гідну відсіч окупантам та мужньо обороняються. Про головні події в Україні, на лінії бойового зіткнення, міжнародній арені – читайте у хронології 24 Каналу.
Цікаво Попри перевагу росіян у кількості: Україна ще може виграти війну на виснаження, – The Atlantic
Вночі 8 жовтня Україну знову атакують ударні ворожі безпілотники. Вибухи пролунали у кількох областях, зокрема і в Одеській. Повітряну тривогу оголошували в області о 01:18. Опісля Повітряні сили ЗСУ писали про рух дронів. БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Південне/Чорноморське, Вибухи місцеві почули близько 01:39. Після цього моніторингові канали повідомили, що понад 5 БпЛА атакують порт у Південному. Згодом небезпека для Одеської області минула. Аналітики ресурсу оновили карту бойових дій близько 23:03 7 жовтня. За їхніми даними російські загарбники мали просування на Сумщині, Донеччині та Запоріжжі. Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки, Новоіванівки, Охотничого, Малинівки, Вишневого та у Полтавці, Місцеві повідомили, що чули звук вибуху у Черкасах та на околицях міста близько 00:06 8 жовтня. За кілька хвилин до нього очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець написав, що з'явилась загроза ударів для Черкаського району. Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА, Ще вибухи було чутно вже о 01:50 в місті та біля нього. Перед цим Повітряні сили ЗСУ писали про рух БпЛА в напрямку області. Втретє за ніч у місті пролунав вибух. Його чули близько 02:11.
На Одещині пролунали вибухи
– написали ПС.
У DeepState розповіли про нові просування ворога на фронті
– йдеться в повідомленні.
У Черкасах чули вибухи
– йдеться в повідомленні.
Вночі 8 жовтня Україну знову атакують ударні ворожі безпілотники. Вибухи пролунали у кількох областях, зокрема і в Одеській.
Повітряну тривогу оголошували в області о 01:18. Опісля Повітряні сили ЗСУ писали про рух дронів.
БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Південне/Чорноморське,
Вибухи місцеві почули близько 01:39. Після цього моніторингові канали повідомили, що понад 5 БпЛА атакують порт у Південному. Згодом небезпека для Одеської області минула.
Аналітики ресурсу оновили карту бойових дій близько 23:03 7 жовтня. За їхніми даними російські загарбники мали просування на Сумщині, Донеччині та Запоріжжі.
Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки, Новоіванівки, Охотничого, Малинівки, Вишневого та у Полтавці,
Місцеві повідомили, що чули звук вибуху у Черкасах та на околицях міста близько 00:06 8 жовтня.
За кілька хвилин до нього очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець написав, що з'явилась загроза ударів для Черкаського району.
Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА,
Ще вибухи було чутно вже о 01:50 в місті та біля нього. Перед цим Повітряні сили ЗСУ писали про рух БпЛА в напрямку області.
Втретє за ніч у місті пролунав вибух. Його чули близько 02:11.