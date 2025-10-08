В Україні 8 жовтня 2025 року триває 1323 день повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Ворог не припиняє тероризувати нашу державу як з повітря, так і на фронті.

Наші захисники дають гідну відсіч окупантам та мужньо обороняються. Про головні події в Україні, на лінії бойового зіткнення, міжнародній арені – читайте у хронології 24 Каналу.

