8 жовтня, 06:23
8

Нічна атака "Шахедами", у кількох містах – вибухи: хронологія 1323 дня війни

Владислав Кравцов

В Україні 8 жовтня 2025 року триває 1323 день повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Ворог не припиняє тероризувати нашу державу як з повітря, так і на фронті.

Наші захисники дають гідну відсіч окупантам та мужньо обороняються. Про головні події в Україні, на лінії бойового зіткнення, міжнародній арені – читайте у хронології 24 Каналу

02:52, 08 жовтня

На Одещині пролунали вибухи

Вночі 8 жовтня Україну знову атакують ударні ворожі безпілотники. Вибухи пролунали у кількох областях, зокрема і в Одеській.

Повітряну тривогу оголошували в області о 01:18. Опісля Повітряні сили ЗСУ писали про рух дронів.

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Південне/Чорноморське,
– написали ПС.

Вибухи місцеві почули близько 01:39. Після цього моніторингові канали повідомили, що понад 5 БпЛА атакують порт у Південному. Згодом небезпека для Одеської області минула.

01:57, 08 жовтня

У DeepState розповіли про нові просування ворога на фронті

Аналітики ресурсу оновили карту бойових дій близько 23:03 7 жовтня. За їхніми даними російські загарбники мали просування на Сумщині, Донеччині та Запоріжжі.

Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки, Новоіванівки, Охотничого, Малинівки, Вишневого та у Полтавці,
– йдеться в повідомленні.

01:52, 08 жовтня

У Черкасах чули вибухи

Місцеві повідомили, що чули звук вибуху у Черкасах та на околицях міста близько 00:06 8 жовтня.

За кілька хвилин до нього очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець написав, що з'явилась загроза ударів для Черкаського району.

Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА,
– йдеться в повідомленні.

Ще вибухи було чутно вже о 01:50 в місті та біля нього. Перед цим Повітряні сили ЗСУ писали про рух БпЛА в напрямку області.

Втретє за ніч у місті пролунав вибух. Його чули близько 02:11.