18-летний курсант застрелился из автомата во Львове
Источник:ЛьвовГУВД
Курсант Львовского государственного университета внутренних дел погиб во время караула на посту 19 марта. В сети сообщается, что парень застрелился.
На сайте университета подтвердили гибель. Опубликовали соболезнования смерти юноши и начали внутреннее расследование.
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Могло быть самоубийство
В телеграм-каналах сообщали о самоубийстве студента. Опубликовали фото с места происшествия.
Он застрелился из АКС-74У. Оружие курсантам выдают во время суточных дежурств на отдельных постах,
– говорилось в сообщениях.
Кроме того, в сети распространяют информацию, что погибший оставил записку. Там он якобы указал причины своего поступка и подробно описал ситуацию о руководителях и факультете. Однако сами курсанты не уверены, правда ли это, поскольку "записка где-то исчезла".
Правоохранители возбудили уголовное дело, все обстоятельства происшествия выясняют.
Что известно о курсанте
Курсант учился на втором курсе университета на факультете №3, пишет Zaxid.net. Там готовят специалистов для подразделений превентивной полиции. Парень был родом из Ровенской области. Ему должно было исполниться 19 лет.
Также обнародовали фото с места происшествия. Однако показать их невозможно по этическим соображениям.
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