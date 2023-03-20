18-летний курсант застрелился из автомата во Львове

Курсант Львовского государственного университета внутренних дел погиб во время караула на посту 19 марта. В сети сообщается, что парень застрелился.

На сайте университета подтвердили гибель. Опубликовали соболезнования смерти юноши и начали внутреннее расследование.

Кстати Сын кричал из окна о помощи: в Киеве женщина пыталась совершить самоубийство на глазах у детей

Могло быть самоубийство

В телеграм-каналах сообщали о самоубийстве студента. Опубликовали фото с места происшествия.

Он застрелился из АКС-74У. Оружие курсантам выдают во время суточных дежурств на отдельных постах,

– говорилось в сообщениях.

Кроме того, в сети распространяют информацию, что погибший оставил записку. Там он якобы указал причины своего поступка и подробно описал ситуацию о руководителях и факультете. Однако сами курсанты не уверены, правда ли это, поскольку "записка где-то исчезла".

Правоохранители возбудили уголовное дело, все обстоятельства происшествия выясняют.

Что известно о курсанте

Курсант учился на втором курсе университета на факультете №3, пишет Zaxid.net. Там готовят специалистов для подразделений превентивной полиции. Парень был родом из Ровенской области. Ему должно было исполниться 19 лет.

Также обнародовали фото с места происшествия. Однако показать их невозможно по этическим соображениям.

Похожие печальные случаи: последние новости