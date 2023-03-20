18-річний курсант застрелився з автомата у Львові

Курсант Львівського державного університету внутрішніх справ загинув під час караулу на посту 19 березня. У мережі повідомляють, що хлопець застрелився.

На сайті університету підтвердили загибель. Опублікували співчуття з приводу смерті юнака та розпочали внутрішнє розслідування.

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Могло бути самогубство

У телеграм-каналах повідомляли про самогубство студента. Опублікували фото з місця події.

Він застрелився з АКС-74У. Зброю курсантам видають під час добових чергувань на окремих постах,

– мовилось у повідомленнях.

Крім того, в мережі поширюють інформацію, нібито загиблий залишив записку. Там він начебто вказав причини свого вчинку та детально описав ситуацію про керівників та факультет. Проте самі курсанти невпевнені, чи це правда, оскільки "записка десь зникла".

Правоохоронці відкрили кримінальну справу, всі обставини події з'ясовують.

Що відомо про курсанта

Курсант навчався на другому курсі університету на факультеті №3, пише Zaxid.net. Там готують фахівців для підрозділів превентивної поліції. Хлопець був родом із Рівненської області. Йому мало виповнитись 19 років.

Також оприлюднили фото з місця події. Однак показати їх неможливо з етичних міркувань.

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