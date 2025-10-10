Идея персонализации новостей появилась давно, а в начале 2025 года была оформлена в четкую концепцию. Проект был разделен на несколько этапов, первым из которых стали исследования. Команда изучала рынок медиа в Украине и за рубежом, анализировала конкурентов, западные практики и тренды потребления новостей.

Важнейшим шагом стали интервью с читателями, которые помогли выделить общие "боли": неинтересный контент, тексты без конкретики, отсутствие персонализации. Многие говорили о страхе пропустить важное в потоке резонансных новостей. В общем, вывод был один: в новостной среде много информационного шума и не хватает решений, которые экономят время. Эти инсайты стали основой нашего проекта.

Следующим этапом было формирование команды. Команда Luxnet пополнилась дизайнером, создавшим весь интерфейс, а также разработчиками, реализовавшими первоначальный функционал, который мы видим сегодня. В целом, благодаря усилиям команды из более 10 человек сегодня личный кабинет доступен для каждого читателя сайта.



Работая над проектом, команда искала решение, объединяющее пользователей в единой системе и позволяющее развивать новые форматы взаимодействия. Первым шагом было внедрение современной системы авторизации. Мы выбрали passwordless-подход – вместо паролей пользователи проходят двухэтапную проверку. Это делает процесс входа максимально легким и при этом безопасным.

Самым сложным этапом была разработка логики персональных подборок. Каждый пользователь получает список новостей по личным интересам. Новости доступны в кабинете, а также приходят на почту в удобное время. Это уникальная интеграция, которая отвечает на главные запросы для новостных сайтов: меньше хаоса, больше важного.