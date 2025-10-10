Укр Рус
24 Канал Новости Украины Настройте свою ленту новостей: 24 Канал запустил персональные кабинеты для читателей
10 октября, 11:15
33

Настройте свою ленту новостей: 24 Канал запустил персональные кабинеты для читателей

Юлия Бабыч

24 Канал запустил функционал, который позволяет регистрироваться в персональном кабинете, выбрать темы и получать персональные дайджесты в удобное время.

 ⁠

Настройте свою ленту новостей: 24 Канал запустил персональные кабинеты для читателей

 

Новости на сайте 24 Канала можно настраивать под себя

Рассказываем, как работает новый функционал

Читатели могут создать персональный кабинет и выбрать только темы, которые для них действительно актуальны. На этой основе формируется уникальная новостная лента – без лишних материалов и информационного шума. Это делает пользование сайтом более быстрым и комфортным.

Попробовать

⁠Персонализация – реакция на глобальные вызовы, стоящие перед медиа

Новости в мире переживают непростые времена, постепенно отдавая аудиторию технологическим гигантам. Чтобы сохранять доверие и лояльность, нужно постоянно внедрять новые, удобные для пользователя решения. Так что ключевыми направлениями развития должны стать персонализация контента и интерактивность.

Эти изменения сегодня активно внедряет 24 Канал. Чтобы упростить доступ к новостям, мы запустили короткие обзоры новостей и аудиоформаты, а теперь работаем над персонализацией контента в личных кабинетах пользователей. Это только первые, но важные шаги, ведь каждый день на сайте публикуется более 300 материалов, и среди такого количества не всегда удается найти нужное. 

Новый функционал поможет отфильтровать лишнее и оставаться в курсе главного.

Как создать свой кабинет?

Перейдите на страницу регистрации и выберите удобный способ авторизации: по телефону, через Google, Facebook, e-mail или Apple.

  • Укажите время, когда вам удобно читать новости: утром, днем или вечером.
  • Поделитесь своими интересами, чтобы получать только полезный и актуальный контент.
  • Укажите номер телефона, чтобы мы могли подтвердить ваш аккаунт и позаботиться о безопасности.

После этого вы перейдете в собственный кабинет, где появится возможность управлять лентой, новости на избранные темы и персональные подборки. 
Зарегистрироваться

Об идее, вызовах и инновациях 

Идея персонализации новостей появилась давно, а в начале 2025 года была оформлена в четкую концепцию. Проект был разделен на несколько этапов, первым из которых стали исследования. Команда изучала рынок медиа в Украине и за рубежом, анализировала конкурентов, западные практики и тренды потребления новостей.

Важнейшим шагом стали интервью с читателями, которые помогли выделить общие "боли": неинтересный контент, тексты без конкретики, отсутствие персонализации. Многие говорили о страхе пропустить важное в потоке резонансных новостей. В общем, вывод был один: в новостной среде много информационного шума и не хватает решений, которые экономят время. Эти инсайты стали основой нашего проекта.

Следующим этапом было формирование команды. Команда Luxnet пополнилась дизайнером, создавшим весь интерфейс, а также разработчиками, реализовавшими первоначальный функционал, который мы видим сегодня. В целом, благодаря усилиям команды из более 10 человек сегодня личный кабинет доступен для каждого читателя сайта.

Работая над проектом, команда искала решение, объединяющее пользователей в единой системе и позволяющее развивать новые форматы взаимодействия. Первым шагом было внедрение современной системы авторизации. Мы выбрали passwordless-подход – вместо паролей пользователи проходят двухэтапную проверку. Это делает процесс входа максимально легким и при этом безопасным.

Самым сложным этапом была разработка логики персональных подборок. Каждый пользователь получает список новостей по личным интересам. Новости доступны в кабинете, а также приходят на почту в удобное время. Это уникальная интеграция, которая отвечает на главные запросы для новостных сайтов: меньше хаоса, больше важного.

 

Какие преимущества это дает читателям на практике?

Новости по вашим интересам. Фильтруйте лишнее и первыми узнавайте главное. В подборках будут только темы, которые вам важны.

⁠Читайте тогда, когда удобно. Персонализированные подборки формируются под ваш ритм дня и поступают в удобное время: утром, днем ​​или вечером.

Экономия времени. Больше не нужно тратить часы на поиск актуальных новостей. Вы получаете важное на одном ресурсе и у вас больше времени для себя, работы и отдыха.. 
Новости всегда под рукой. Легкая регистрация – и выбранные темы будут всегда под рукой: в кабинете со смартфона или ПК.

Настроить свою ленту новостей

Те, кто уже протестировал персональные кабинеты, отмечают простоту и быстроту работы.

Регистрация с телефона занимает всего несколько минут, интерфейс интуитивно понятен, а загрузка – одна из самых быстрых среди украинских информационных ресурсов.

Что дальше?

⁠Вскоре на сайте появятся комментарии, реакции и программа лояльности с элементами геймификации. В комплексе это станет основой информационного пространства, где вы читаете не только важные новости, но и взаимодействуете с другими пользователями.

Как подытожила главный редактор 24 Канала Анастасия Зазуляк, обновление должно стать не просто техническим решением, а мостиком между редакцией и читателями. Мы хотим слышать свою аудиторию, знать ее потребности и создавать наиболее удобный способ потребления новостей.