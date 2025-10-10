Настройте свою ленту новостей: 24 Канал запустил персональные кабинеты для читателей
24 Канал запустил функционал, который позволяет регистрироваться в персональном кабинете, выбрать темы и получать персональные дайджесты в удобное время.
Новости на сайте 24 Канала можно настраивать под себя
Рассказываем, как работает новый функционал
Читатели могут создать персональный кабинет и выбрать только темы, которые для них действительно актуальны. На этой основе формируется уникальная новостная лента – без лишних материалов и информационного шума. Это делает пользование сайтом более быстрым и комфортным.
Персонализация – реакция на глобальные вызовы, стоящие перед медиа
Новости в мире переживают непростые времена, постепенно отдавая аудиторию технологическим гигантам. Чтобы сохранять доверие и лояльность, нужно постоянно внедрять новые, удобные для пользователя решения. Так что ключевыми направлениями развития должны стать персонализация контента и интерактивность.
Эти изменения сегодня активно внедряет 24 Канал. Чтобы упростить доступ к новостям, мы запустили короткие обзоры новостей и аудиоформаты, а теперь работаем над персонализацией контента в личных кабинетах пользователей. Это только первые, но важные шаги, ведь каждый день на сайте публикуется более 300 материалов, и среди такого количества не всегда удается найти нужное.
Новый функционал поможет отфильтровать лишнее и оставаться в курсе главного.
Как создать свой кабинет?
Перейдите на страницу регистрации и выберите удобный способ авторизации: по телефону, через Google, Facebook, e-mail или Apple.
- Укажите время, когда вам удобно читать новости: утром, днем или вечером.
- Поделитесь своими интересами, чтобы получать только полезный и актуальный контент.
- Укажите номер телефона, чтобы мы могли подтвердить ваш аккаунт и позаботиться о безопасности.
После этого вы перейдете в собственный кабинет, где появится возможность управлять лентой, новости на избранные темы и персональные подборки.
Зарегистрироваться
Об идее, вызовах и инновациях
Идея персонализации новостей появилась давно, а в начале 2025 года была оформлена в четкую концепцию. Проект был разделен на несколько этапов, первым из которых стали исследования. Команда изучала рынок медиа в Украине и за рубежом, анализировала конкурентов, западные практики и тренды потребления новостей.
Важнейшим шагом стали интервью с читателями, которые помогли выделить общие "боли": неинтересный контент, тексты без конкретики, отсутствие персонализации. Многие говорили о страхе пропустить важное в потоке резонансных новостей. В общем, вывод был один: в новостной среде много информационного шума и не хватает решений, которые экономят время. Эти инсайты стали основой нашего проекта.
Следующим этапом было формирование команды. Команда Luxnet пополнилась дизайнером, создавшим весь интерфейс, а также разработчиками, реализовавшими первоначальный функционал, который мы видим сегодня. В целом, благодаря усилиям команды из более 10 человек сегодня личный кабинет доступен для каждого читателя сайта.
Работая над проектом, команда искала решение, объединяющее пользователей в единой системе и позволяющее развивать новые форматы взаимодействия. Первым шагом было внедрение современной системы авторизации. Мы выбрали passwordless-подход – вместо паролей пользователи проходят двухэтапную проверку. Это делает процесс входа максимально легким и при этом безопасным.
Самым сложным этапом была разработка логики персональных подборок. Каждый пользователь получает список новостей по личным интересам. Новости доступны в кабинете, а также приходят на почту в удобное время. Это уникальная интеграция, которая отвечает на главные запросы для новостных сайтов: меньше хаоса, больше важного.
Какие преимущества это дает читателям на практике?
Новости по вашим интересам. Фильтруйте лишнее и первыми узнавайте главное. В подборках будут только темы, которые вам важны.
Читайте тогда, когда удобно. Персонализированные подборки формируются под ваш ритм дня и поступают в удобное время: утром, днем или вечером.
Экономия времени. Больше не нужно тратить часы на поиск актуальных новостей. Вы получаете важное на одном ресурсе и у вас больше времени для себя, работы и отдыха..
Новости всегда под рукой. Легкая регистрация – и выбранные темы будут всегда под рукой: в кабинете со смартфона или ПК.
Те, кто уже протестировал персональные кабинеты, отмечают простоту и быстроту работы.
Регистрация с телефона занимает всего несколько минут, интерфейс интуитивно понятен, а загрузка – одна из самых быстрых среди украинских информационных ресурсов.
Что дальше?
Вскоре на сайте появятся комментарии, реакции и программа лояльности с элементами геймификации. В комплексе это станет основой информационного пространства, где вы читаете не только важные новости, но и взаимодействуете с другими пользователями.
Как подытожила главный редактор 24 Канала Анастасия Зазуляк, обновление должно стать не просто техническим решением, а мостиком между редакцией и читателями. Мы хотим слышать свою аудиторию, знать ее потребности и создавать наиболее удобный способ потребления новостей.