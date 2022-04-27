Ракеты над Запорожской АЭС и провокации в Приднестровье: основное за 62 день войны

С 24 февраля украинцы сражаются против войск оккупантов. Украинская армия поломала планы России на блицкриг и дает отпор захватчикам.

О важнейших событиях 62 дня войны предлагаем узнать в материале 24 канала.

Стоит прочесть Невидимое поле боя: как украинцам не проглотить российский крючок

23:59 В Бердянске, что на Запорожье, оккупанты захватили 2 медучреждения.

23:01 Дмитрий Кулеба заметил, что со стороны России льется очень много эмоций относительно ядерной войны. Страна-оккупант уже угрожает ею.

22:05 В вечернем обращении Владимир Зеленский сказал, что мир не может чувствовать себя в безопасности, зная, какое количество ядерного оружия и атомных объектов есть в России. Президент Зеленский отметил, что отношение россиян можно было увидеть по их действиям на ЧАЭС и ЗАЭС. Основные тезисы президента:

если бы мир не проснулся той ночью, когда обстреливали ЗАЭС, то о Чернобыле сегодня никто бы не вспоминал, ведь была бы гораздо страшнее катастрофа;

захватив Чернобыль, они ту зону использовали как плацдарм: обустраивали на земле позиции, на которой запрещено даже стоять. Они гоняли техникой там, где захоронены радиационные отходы;

в свободном мире уже почти не осталось тех, кто не понимал бы, что война России против Украины – это только начало. Финальная цель руководства России – не просто захват территории Украины, а расчленение всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии;

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам.

Вечернее обращение Зеленского за 26 апреля: смотрите видео

22:00 На встрече генсека ООН Антониу Гутерреша с главой Кремля Владимиром Путиным последний якобы согласился на то, чтобы ООН приняла участие в эвакуации гражданского населения из Мариуполя.

21:48 В Москве прошла встреча Путина и Антониу Гутерреша. Генсек ООН хотел договориться о создании контактной группы в формате ООН – Россия – Украина, которая бы занималась зелеными коридорами из Мариуполя.

Однако глава Кремля разразился целым рядом пропагандистских заявлений о том, что в Мариуполе "нет" боевых действий, украинские защитники "держат людей в качестве живого щита" на "Азовстали" и прочий подобный бред.

21:40 Российские военные снова обстреляли Сумщину со своей территории. На этот раз минометный огонь накрыл Эсманскую общину.

Глава ОВА Дмитрий Живицкий подчеркнул, что с каждым днем ​​оккупанты все чаще обстреливают украинские населенные пункты из России.

21:09 Алексей Арестович сообщил, что российская армия хотела наступать на Кривой Рог. Однако наши защитники уничтожили 70 оккупантов и склад боеприпасов. Поэтому враждебные планы не сбылись.

21:08 Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные Силы Украины начинают переход на оружие НАТО. Это, по словам министра, исторический момент, о котором еще два месяца назад никто не задумывался.

21:01 На Востоке Украины ВСУ отразили 5 вражеских атак. Также во время боевых действий наши военные ликвидировали около сотни российских оккупантов, 6 танков, 4 БМП, 3 миномета, 13 АТ и другую технику.

21:00 Ллойд Остин назвал ядерную риторику России очень опасной. Глава Пентагона подчеркнул, что в ядерной войне победителей не будет, ведь проиграют все стороны.

20:28 В городе Бахмач Черниговской области 26 апреля был введен непрерывный комендантский час, который будет действовать до 4 часов утра 29 апреля. В это время людям запрещено выходить на улицу без специального пропуска. Также не будет работать общественный транспорт.

19:55 Андрей Ермак пообщался с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом. Политики обсудили ситуацию в Мариуполе и противодействие российской агрессии. В итоге Ермак заявил, что надеется, что Индия станет гарантом безопасности Украины в переговорах с Россией.

19:21 Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Консультативная международная группа по обороне Украины будет встречаться каждый месяц. То есть партнеры будут решать вопрос предоставления Украине оружия. Это, по словам Остина, гарантирует дальнейший прогресс в обороноспособности Украины.

19:06 Новая сводка Генштаба о ситуации на фронте:

в Белгородской области недалеко от границы с Украиной находятся до 5 российских БТГр;

в Приднестровье подразделения российских войск привели в полную боевую готовность;

российская армия наступает возле Барвенкового и хочет взять под контроль Рубежное, Попасную и Марьинку;

на Юге оккупанты пытаются улучшить тактическое положение, но пока безрезультатно.

18:59 По данным разведки, россиянам не хватает личного состава, чтобы воевать в Украине. Поэтому Кремль пытается привлечь участников войны в Сирии и Чечне, а также курсантов военно-артиллерийской академии, проходящих стажировку в Ливии.

18:30 На территории "Азовстали" находятся более 500 раненых военных. В полку "Азов" опубликовали жуткие фото с ранеными. На кадрах видно, что бойцы лежат на полу в антисанитарии. Медики не успевают ухаживать за пострадавшими, ведь постоянно зашивают новые раны.

Наши военные нуждаются в срочной эвакуации и профессиональной медицинской помощи.

Раненые военные в "Азовстале" / Фото военной Навы, а также предоставленные 24 каналу полком "Азов"

18:21 Оккупанты обстреляли город Гуляйполе Запорожской области. В результате удара повреждены дома местных жителей, а 3 человека пострадали. По этому факту прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении законов ведения войны.

18:07 Украинская разведка установила, что Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью. Обвинить в смерти гражданского населения хотят Вооруженные Силы Украины. Россияне уже разослали местным жителям сообщения якобы от СБУ и ВСУ. В них Украина якобы предупреждает о "ракетном или артиллерийском ударе" и призывает эвакуироваться.

В Минобороны заверили, что наше государство не имеет к этому ничего общего. Этот фейк, направленный против Киева и Кишинева, дело рук российских спецслужб.



Фейковое сообщение, которое присылают от имени ВСУ / Фото ГУР Минобороны

18:02 Ирина Верещук сообщила, что Украина требует открыть 2 зеленых коридора из Мариуполя. Один – из самого города, а второй – с завода "Азовсталь". Министр отметила, что во время эвакуации должны присутствовать представители "Красного Креста" и ООН. Ведь Россия пользуется тем, что Украина объявляет эвакуацию и вывозит людей на свою территорию.

17:41 Чернобыльскую АЭС посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он заявил, что уровень радиационной активности в зоне отчуждения находится в пределах нормы. Но раньше эти показатели прыгали из-за того, что россияне небрежно относились к правилам пребывания на территории АЭС.

Гросси назвал захват станции российскими военными "совершенно ненормальным и очень опасным".

16:57 Российские военные атаковали село Спасовка в Запорожской области. Вражеская ракета не достигла своей цели, ее сбили силы ПВО. Снаряд упал в поле, поэтому никто не пострадал.

16:40 В небе над Харьковщиной украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор". По военной номенклатуре такой вертолет – это командирская техника, которая стоит около 16 миллионов долларов.

16:26 Оперативное командование "Юг" рассказало о ситуации в южных областях Украины:

в Херсонской и Николаевской областях оккупанты перекрывают выезды из населенных пунктов, захватывают здания органов местной власти и срывают украинские флаги;

россияне собирают персональные данные жителей Херсона, чтобы потом сфабриковать результаты так называемого "референдума";

враг обстрелял Николаев из систем залпового огня "Смерч", из-за чего погиб местный житель;

в Одесской области обнаружили коллаборантов и российских агитаторов.

16:11 Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что город ежедневно принимает не только переселенцев, но и многих раненых. На сегодня в первом медицинском объединении находятся 300 украинцев, которых доставили во Львов с тяжелыми травмами.

15:43 В Херсоне россияне представили своих оккупационных "голов" ОГА и горсовета. Ими назначили коллаборантов Владимира Сальдо и Александра Кобца. Настоящий и законный глава администрации Геннадий Лагута заверил, что после деоккупации предателей привлекут к ответственности.

15:09 Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил детали утреннего обстрела области:

россияне выпустили 3 ракеты "Калибр";

от удара погиб электрик на предприятии;

пострадала собака.

15:00 Алексей Арестович заверил, что Кремль не сможет разрушить своими ракетами железнодорожное сообщение в Украине. Более того, агрессор даже не сможет его замедлить. Ведь все повреждения Украина восстанавливает за 1 – 3 дня, а оружие от партнеров продолжает поступать на позиции ВСУ.

14:53 С начала войны путинская армия разрушила в Украине 154 завода и предприятия. Также разрушения получили 1 508 учебных заведений, восстановить 102 из них уже невозможно. Под удар попали 109 культурных сооружений, 11 гражданских аэропортов и 2 порта.

14:52 Российская пропаганда утверждает, что оккупанты раздают жителям Мариуполя еду и воду. На самом же деле это ложь, а гуманитарная ситуация в городе – сложная. Россияне заставляют мужчин разбирать завалы и обустраивать братские могилы и только после этого дают им продукты.

14:26 Алексей Арестович ответил на вопрос о том, почему ВСУ не идут в контрнаступление. Он отметил, что сейчас это невозможно, так как у нас нет тяжелого вооружения. Как только западные страны предоставят нам ее, украинские военные будут контратаковать врага. Никаких оттягиваний, по его словам, не будет.

14:21 Оккупанты выпустили ракету по мосту, ведущему из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы, а также повредили железнодорожный путь. Движение по мосту перекрыли из соображений безопасности. Известно, что пострадавших среди железнодорожников нет.

14:08 Российский снаряд попал в жилой дом в Попасной. От взрыва обрушились стены и перекрытия до подвала, где прятались люди. После этого дом загорелся.

К сожалению, три человека погибли. Спастись удалось только одной женщине.

Последствия обстрела Попасной / Фото Сергея Гайдая

14:04 Польша заявила о введении новых санкций против России и Белоруссии. В санкционный список попали 35 компаний, а также 15 олигархов, приближенных к Владимиру Путину.

Ограничения касаются компаний "Газпром", "Лаборатория Касперского", "Новатек", олигархов Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга, Михаила Фридмана и других

13:58 Российские захватчики продолжают терроризировать украинцев. На этот раз они задержали двух наших гражданских в Купянске, что на Харьковщине, и обвиняют их в диверсии.

13:40 Российские убийцы 26 апреля обстреляли Харьков. Данные о пострадавших уточняются, но пока известно о 3 погибших и 7 раненых.

13:37 Только за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 35 авиаударов по "Азовстали" в Мариуполе. Поэтому мирные жители, которые там прячутся от обстрелов, оказались под завалами.

13:13 Власти Николаева ожидают и готовятся к штурму города. Ведь авиаудары не прекращаются, а из Крыма российские оккупанты перебрасывают все больше оружия.

13:08 Украина имеет право определять цели на территории России, по которым может нанести удар. И использовать для этого оружие, которое ей предоставила Великобритания. Такое мнение высказал министр обороны Джеймс Гиппи.

12:47 В Германии началась встреча министров обороны из более чем 30 стран мира. Главная тема саммита – вооружение Украины. Он проходит на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии.

12:14 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что на Донбассе против украинских военных воюют пророссийские боевики из частных военных компаний. По его словам, "срочников-солдатиков" там нет.

11:39 Турецкий представитель крупнейшего европейского туроператора TUI – TUI Tantur направил в отели Турции запрос с требованием выселить туристов из России, а действующие бронирования – отменить.

11:03 Недалеко от поселка Маяк, что в Приднестровье, 26 апреля зафиксировали два взрыва. Они прозвучали на местном радиотелецентре.

На месте происшествия работают саперы, выясняя детали. Не исключено, это может быть провокация России, которая недавно хвасталась планами выхода к границе Приднестровья.

Из-за такой ситуации президент Молдовы Майя Санду созывает заседание Совбеза.

10:56 Ракета, которую 23 апреля российские оккупанты запустили в жилой дом в Одессе, убила молодых супругов. Они проживали на четвертом этаже. Женщина была беременной.

10:49 В Запорожской ОВА предварительно сообщили, что из-за утреннего ракетного обстрела есть один погибший и один человек ранен. Также значительные разрушения получила инфраструктура предприятия, куда попали две российские ракеты.

10:28 В ВСУ отметили, что у российских захватчиков на 26 апреля такие потери:

22 100 солдат (+200);

918 танков (+34);

2308 боевых бронированных машин (+50);

416 артиллерийских систем (+5);

149 реактивных систем залпового огня;

69 средств противовоздушной обороны;

184 самолетов (+3);

154 вертолетов;

1643 единиц автомобильной техники (+77);

8 кораблей.

10:03 В Черниговские области намерены провести военные учения Вооруженных Сил Украины. Граждан призывать сохранять спокойствие и не паниковать из-за звуков выстрелов.

09:58 Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи поставил под вопрос, что россиянам удастся захватить восточные части Донбасса.

Вооруженные Силы Украины, по его мнению, могут выбить российских военных с территории, где война продолжается с 2014 года.

09:35 Две крылатые ракеты, которые оккупанты запустили утром 26 апреля, пролетели на низкой высоте над Запорожской АЭС. Россия практически занимается ядерным терроризмом.

Первая ракета пролетела в 6:41, вторая – в 6:46. Впоследствии они взорвались в Запорожье. Ракеты летели очень низко.

09:34 Российские оккупанты ночью обстреливали Николаев. Из-за этого в собственном доме погиб мужчина.

08:33 С начала полномасштабного вторжения России оккупанты, по официальным данным, убили уже 217 украинских детей. Пострадавших может быть гораздо больше.

Также 391 ребенок получил ранения, а в целом пока известно о 608 пострадавших.

08:18 Российские оккупанты продолжают гатить по Луганской области. В результате вражеских ударов по Попасной жители буквально заблокированы в подвалах.

Глава Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что за минувшие сутки оккупанты 17 раз обстреляли мирное население. Больше всего пострадали от ударов Попасная, Лисичанск, а также Горная община.

07:22 Утром 26 апреля в Запорожской ОВА сообщили, что россияне нанесли удар по Запорожью.

07:10 Генштаб опубликовал последнюю информацию о событиях на фронте.

Основное:

на Харьковщине российские оккупанты пытаются наступать в направлении Заводов: там продолжаются боевые действия;

Рубежное, Попасная, Курахово – самые горячие точки на Донецком и Таврическом направлениях;

в Херсонской области ВСУ ликвидировали более 70 оккупантов и уничтожили склад с боеприпасами.

06:30 В Запорожье российские оккупанты блокируют выезд, а также пытаются провести мобилизацию среди местного населения.

Продолжают они также распространять дезинформацию. Мол, ВСУ готовятся массово обстреливать и убивать мирное население во время эвакуации.

Не обходится и без российской символики. На административных зданиях оккупанты развешивают красные флаги.

05:25 Дмитрий Кулеба сказал, что Украина и Россия вели переговоры об окончании войны еще с первых дней полномасштабного вторжения. Однако сейчас Кулеба уверен, что только встреча Зеленского и Путина может привести к результатам.

В то же время, он считает, что Россия еще не пришла к тому, чтобы найти решение за столом переговоров. В частности, его коллега Сергей Лавров не способен на конструктивный диалог. Когда все изменится, то Кулеба готов побороть отвращение и говорить.

По словам Кулебы, чем скорее Владимир Путин решит согласиться встретиться с Владимиром Зеленским, тем больше шансов окончить войну.

02:32 Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что не понимает, зачем россияне хотят наступать в направлении Кривого Рога в Днепропетровской области. Так как успеха у них там не будет.

Я думаю, они убьются там об оборону и все. И не будут больше наступать,

– заявил Арестович.

01:51 Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что разговоры России о "реальной" угрозе третьей мировой свидетельствуют только о том, что Москва чувствует поражение. Поэтому министр призвал мир еще больше поддержать Украину.

01:34 В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на взрывы, которые произошли в Тирасполе. Там считают, что это повод для обострения ситуации на границе с самопровозглашенной республикой Приднестровье.

00:25 Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты совершили несколько авианалетов за 25 апреля. Наши военные атаковали 10 воздушных целей врага. Российские оккупанты потеряли самолеты, ракеты и беспилотники.