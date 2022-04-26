Втрати ворога в повітрі й закінчення війни на зустрічі президентів: основне за 62 день війни

З 24 лютого українці борються проти військ окупантів. Українська армія поламала плани Росії на бліцкриг і дає відсіч загарбникам.

Про найважливіші події 62-го дня війни пропонуємо дізнатись у матеріалі 24 каналу.

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05:25 Дмитро Кулеба сказав, що Україна та Росія вели переговори про закінчення війни ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Проте зараз Кулеба переконаний, що лише зустріч Зеленського та Путіна може призвести до результатів.

Водночас він вважає, що Росія ще не дійшла до того, щоб знайти рішення за столом переговорів. Зокрема, його колега Сергій Лавров не здатний на конструктивний діалог. Коли все зміниться, то Кулеба готовий побороти огиду й говорити.

За словами Кулеби, чим скоріше Володимир Путін вирішить погодитись зустрітись з Володимиром Зеленським, тим більше шансів закінчити війну.

02:32 Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що не розуміє, навіщо росіяни хочуть наступати в напрямку Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Адже успіху в них там не буде.

Я думаю вони уб'ються там об оборону й все. І не будуть більше наступати,

– заявив Арестович.

01:51 Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що розмови Росії про "реальну" загрозу третьої світової свідчать тільки про те, що Москва відчуває поразку. Саме тому міністр закликав світ ще більше підтримати Україну.

01:34 У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на вибухи, які пролунали в Тирасполі. Там вважають, що це створення приводу для загострення ситуації на межі з самопроголошеною республікою Придністров'я.

00:25 Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти здійснили декілька авіанальотів за 25 квітня. Натомість наші військові атакували 10 повітряних цілей ворога. Російські окупанти втратили літаки, ракети та безпілотники.