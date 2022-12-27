"Вы не пройдете": в ГНСУ потролили Путина через 9 колец
Источник:Госпогранслужба
Путин подарил главам стран СНГ новогодние кольца с символикой содружества. Украинцы сразу изготовили по этому поводу огромное количество мемов, проведя аналогию с "Властелином колец".
К флешмобу по троллингу Путина присоединились и в Государственной пограничной службе Украины. В пресс-службе ведомства поделились смешным видео по этому поводу.
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Украинские пограничники показали будущее оккупантов
Пограничники точно показали, какое будущее ждет российских захватчиков. В ГНСУ смонтировали прекрасное видео того, как ВСУ уничтожают зло и разрушают планы Саурона, которого украинцы сравнили с Путиным.
"You shall not pass!", что означает – "Вы не пройдете!", – насмешливо подписали видеоролик пограничники.
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Что этому предшествовало
- В России стартовал неформальный саммит стран СНГ. Всего там собрались представители 9 стран.
- По такому случаю российский президент Владимир Путин подготовил новогодний подарок для всех членов. Он вручил участникам саммита перстни, на которых была надпись "С Новым годом!".
- Украинцы за считанные часы взорвались мемами о "Саурона-Путина" и "Голума-Лукашенко". Они провели аналогию 9 колец Путина с сагой "Властелин колец".
- Известно, что один перстень Путин оставил себе. Стоит отметить, что единственным, кто сразу же надел кольцо на палец, был самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, которого украинцы назвали Голумом, который "очень любит свое золотце".
- Событие действительно оказалось очень ироническим, ведь Россию уже не один год сравнивают с Мордором, а ее военных – с орками.