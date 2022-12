"Вы не пройдете": в ГНСУ потролили Путина через 9 колец

Путин подарил главам стран СНГ новогодние кольца с символикой содружества. Украинцы сразу изготовили по этому поводу огромное количество мемов, проведя аналогию с "Властелином колец".

К флешмобу по троллингу Путина присоединились и в Государственной пограничной службе Украины. В пресс-службе ведомства поделились смешным видео по этому поводу.

Украинские пограничники показали будущее оккупантов

Пограничники точно показали, какое будущее ждет российских захватчиков. В ГНСУ смонтировали прекрасное видео того, как ВСУ уничтожают зло и разрушают планы Саурона, которого украинцы сравнили с Путиным.

"You shall not pass!", что означает – "Вы не пройдете!", – насмешливо подписали видеоролик пограничники.

ГНСУ посмеялась над Путиным и его 9 колец: смотрите видео

Что этому предшествовало