"Ви не пройдете": у ДПСУ потролили Путіна через 9 перснів

Путін подарував главам країн СНД новорічні кільця з символікою співдружності. Українці одразу спродукували з цього приводу величезну кількість мемів, провівши аналогію з "Володарем перснів".

До флешмобу з тролінгу Путіна долучилися і в Державній прикордонній службі України. У пресслужбі відомства поділилися смішним відео з цього приводу.

Українські прикордонники показали майбутнє окупантів

Прикордонники влучно показали, яке майбутнє чекає російських загарбників. У ДПСУ змонтували прекрасне відео того, як ЗСУ знищують зло і руйнують плани Саурона, якого українці порівняли з Путіним.

"You shall not pass!", що означає – "Ви не пройдете!", – глузливо підписали відеоролик прикордонники.

ДПСУ посміялася з Путіна і його 9 кілець: дивіться відео

Що цьому передувало