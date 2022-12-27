На фото та відео видно, що кільця з символікою СНД зроблені з металу, схожого на біле і жовте золото. Українці одразу провели аналогію з "Володарем перснів", а 24 канал зібрав найкрутіші меми до купи.

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Кому Путін подарував персні

Одне кільце Путін залишив собі. Такі ж подарунки отримали президенти:

Азербайджану – Ільхам Алієв,

Казахстану – Касим-Жомарт Токаєв,

Киргизії – Садир Жапаров,

Таджикистану – Емомалі Рахмон,

Туркменії – Сердар Бердимухамедов,

Узбекистану – Шавкат Мірзійоєв.

Білорусі – Олександр Лукашенко.

А також прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Єдиним, хто надів перстень відразу на палець, був Лукашенко. Тож українці відразу порівняли його з Ґолумом, який дуже любить своє зооооолотце.

Загалом не дивно, що українці одразу провели паралель між витівкою Путіна та легендарною фентезі-сагою Джона Р.Р. Толкіна "Володар перснів". Адже Чорний володар Саурон за допомогою перснів влади намагався підпорядкувати людей своїй волі.

Цікаво, чи Путін знав про те, що Росію вже не перший рік порівнюють з Мордором, а його вояк – з орками. Хоч насправді "світова діаспора орків" на початку повномасштабного вторгнення записала відеозвернення та попросила не називати так росіян, адже справжні орки "не будуть цілити в жінок і дітей, красти пральні машинки та гадити на килими".

Довідка. Назґули – 9 владик, які були поневолені Перснем Всемогутності й служили Саурону.

Загалом Путін постав у двох іпостасях – Саурона та Ґолума. Хоч Лукашенко на цю роль підходить більше, фотожаби з Путіним ми оминути не могли.

Але світло переможе темряву. Армія українських воїнів покладе край правлінню Саурона Путіна. Зокрема СБУ та Держприкордонслужба постійно спостерігають за Всевидячим оком, щоб завдати останнього удару, коли ворог не буде до цього готовим.

А це відео з майбутнього від прикордонників настільки прекрасне, що його можна передивлятись вічно.

Також постає питання. Якщо Путін – Саурон, то Зеленський – Фродо, який знищить Перстень Всевладдя?