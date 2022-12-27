На фото и видео видно, что кольца с символикой СНГ сделаны из металла, похожего на белое и желтое золото. Украинцы сразу провели аналогию с "Властелином колец", а 24 канал собрал самые крутые мемы в кучу.
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Кому Путин подарил перстни
Одно кольцо Путин оставил себе. Такие же подарки получили президенты:
- Азербайджана – Ильхам Алиев,
- Казахстана – Касим-Жомарт Токаев,
- Киргизии – Садыр Жапаров,
- Таджикистана – Эмомали Рахмон,
- Туркмении – Сердар Бердымухамедов,
- Узбекистана – Шавкат Мирзиеев.
- Беларуси – Александр Лукашенко.
- А также премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Единственным, кто надел кольцо сразу на палец, был Лукашенко. Поэтому украинцы сразу сравнили его с Голумом, очень любящим своею прееелеееесть.
Не удивительно, что украинцы сразу провели параллель между выходкой Путина и легендарной фэнтези-сагой Джона Р.Р. Толкиена "Властелин колец". Поскольку Черный властитель Саурон с помощью колец власти пытался подчинить людей своей воле.
Интересно, знал ли Путин о том, что Россию уже не первый год сравнивают с Мордором, а его войско – с орками. Хотя на самом деле "мировая диаспора орков" в начале полномасштабного вторжения записала видеообращение и попросила не называть так россиян, ведь настоящие орки "не будут целиться в женщин и детей, воровать стиральные машинки и гадить на ковры".
В общем, Путин появился в двух ипостасях – Саурона и Голума. Хотя Лукашенко на эту роль подходит больше, фотожабы с Путиным мы обойти не могли.
Но свет победит тьму. Армия украинских воинов положит конец правлению
Саурона Путина. СБУ и Госпогранслужба постоянно наблюдают за Всевидящим глазом, чтобы нанести последний удар, когда враг не будет к этому готов.
А это видео из будущего от пограничников настолько прекрасно, что его можно смотреть вечно.
Также возникает вопрос. Если Путин – Саурон, то Зеленский – Фродо, который уничтожит Кольцо Всевластия?