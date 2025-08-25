Афган Оруджев погиб 19 августа в боях за Украину Сумской области. С воином попрощались в Гостомеле в День Независимости Украины.

О трагическом известии сообщил журналист Николай Тимченко, передает 24 Канал.

Что известно о павшем Афгане Оруджове?

В Гостомеле 24 августа попрощались с военнослужащим Афганом Оруджовым. Он был этническим азербайджанцем и служил в составе 103-й отдельной бригады территориальной обороны имени митрополита Шептицкого.

Военный с первых дней полномасштабного вторжения воевал на нескольких направлениях, в частности на Бахмутском. В последнее время выполнял задачи на Сумщине. Именно там, 19 августа, он погиб во время боя вблизи села Ямное.

За проявленное мужество воин был отмечен орденом "За мужество" III степени от президента Украины, а также отличиями бригадного и батальонного уровня.

Земляк Героя Видади Исрафилов, заместитель главы Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины и защитник выразил соболезнования и вспомнил Оруджова как светлого человека, который был сердцем с Украиной.

"Хочу в рай, потому что в аду я уже был!" – эти слова носил на своем шевроне наш Герой, Воин, аспирант, наш соотечественник, светлый Человек Афган Оруджов. Он достиг своей цели – сегодня он в раю, защищая Украину от первых дней полномасштабной войны,

– написал Видади Исрафилов.

Церемония состоялась в мечети Ар-Рахма в Киеве. Далее траурная процессия отправилась в Гостомель.

Прощание с павшим Героем Афгана Оруджевым / Фото "Рубрика"

Люди на улице Свято-Покровской образовали живой коридор, отдав последнюю дань уважения воину. Похоронен защитник на Аллее Героев.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!

Кто отдал жизнь за Украину?