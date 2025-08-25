Афган Оруджов загинув 19 серпня у боях за Україну на Сумщині. З воїном попрощалися у Гостомелі на День Незалежності України.

Про трагічну звістку повідомив журналіст Микола Тимченко, передає 24 Канал.

Що відомо про полеглого Афгана Оруджова?

В Гостомелі 24 серпня попрощались з військовослужбовцем Афганом Оруджовим. Він був етнічним азербайджанцем і служив у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Шептицького.

Військовий від перших днів повномасштабного вторгнення воював на кількох напрямках, зокрема на Бахмутському. Останнім часом виконував завдання на Сумщині. Саме там, 19 серпня, він загинув під час бою поблизу села Ямне.

За проявлену мужність воїн був відзначений орденом "За мужність" III ступеня від президента України, а також відзнаками бригадного та батальйонного рівня.

Земляк Героя Відаді Ісрафілов, заступник очільника Об'єднаної діаспори азербайджанців України та захисник висловив співчуття та пригадав Оруджова як світлу людину, що був серцем з Україною.

"Хочу до раю, бо в пеклі я вже був!" – ці слова носив на своєму шевроні наш Герой, Воїн, аспірант, наш співвітчизник, світла Людина Афган Оруджов. Він досягнув своєї мети – сьогодні він у раю, захищаючи Україну від перших днів повномасштабної війни,

– написав Відаді Ісрафілов.

Церемонія відбулась у мечеті Ар-Рахма в Києві. Далі траурна процесія вирушила до Гостомеля.

Прощання з полеглим Героєм Афганом Оруджовим / Фото "Рубрика"

Люди на вулиці Свято-Покровській утворили живий коридор, віддавши останню шану воїну. Похований захисник на Алеї Героїв.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!

