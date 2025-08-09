Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Политики обсудили дипломатическую ситуацию и коммуникацию с партнерами.

Глава государства отметил, что в последние дни активность дипломатии сверхвысокая, но сдвигов в российской позиции пока нет.

Что сказал Зеленский о позиции России в отношении Украины?

По мнению Зеленского, россияне не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, что не гарантируют ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны.

Все наши шаги должны быть такими, что приближают к реальному завершению войны, а не к ее реконфигурации. И наши совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность,

– объяснил президент.

Он заявил, что украинский народ заслуживает мира, однако, по его мнению, все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Зеленский подчеркнул, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Глава государства также отметил, что обсудил с Метте работу украинской стороны ради вступления в Евросоюз, результаты на этом пути Украины и Молдовы. По словам Зеленского, он и датский премьер-министр одинаково видят необходимость справедливого подхода и выполнения обязательств как для Украины, так и для Молдовы.