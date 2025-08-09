Активність дипломатії висока, але не бачимо зрушень у позиції Росії, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністркою Данії Метте Фредеріксен. Політики обговорили дипломатичну ситуацію та комунікацію з партнерами.

Глава держави зазначив, що останніми днями активність дипломатії надвисока, але зрушень у російській позиції наразі немає Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський про позицію Росії щодо України?

На думку Зеленського, росіяни не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею "обміну" української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни.

Усі наші кроки мають бути такими, що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації. І наші спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку,

– пояснив президент.

Він заявив, що український народ заслуговує на мир, проте, на його думку, всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Зеленський підкреслив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть.

Глава держави також зазначив, що обговорив із Метте роботу української сторони заради вступу в Євросоюз, результати на цьому шляху України та Молдови. За словами Зеленського, він та данська прем'єр-міністрка однаково бачать необхідність справедливого підходу й виконання зобовʼязань як для України, так і для Молдови.